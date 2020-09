LIGA DIMAYOR

El partido que se llevaría a cabo hoy en Medellín entre Atlético Nacional y Deportes Tolima por la fecha 9 de la Liga Dimayor fue aplazado por recomendación del Ministerio de Salud de Colombia tras los casos positivos por COVID-19 que se detectaron en el cuadro ‘pijao’. Fernando Jaramillo, Presidente de Dimayor se refirió a este tema

Hoy reinicia la Liga Dimayor con los compromisos correspondientes a la fecha nueve. Equidad recibe a Boyacá Chicó a las 6 de la tarde. Mañana, Envigado visita a Patriotas a las 2 de la tarde. Deportivo Pereira se mide ante Independiente Santa Fe a las 4 de la tarde. Independiente Medellín visita a Alianza Petrolera a las 6:05 de la tarde y Millonarios recibe al Once Caldas a las 8:10 de la noche. El domingo se llevarán a cabo los compromisos; Deportivo Pasto ante Jaguares a las 3:15 de la tarde, y América de Cali frente al Atlético Bucaramanga a las 5:30 de la tarde.

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Cuatro selecciones sudamericanas dieron a conocer sus listas de convocados con miras al inicio de las eliminatorias rumbo a Catar 2022:

La selección de Brasil al mando de Tite presentó el listado definitivo de los 23 jugadores. Entre las novedades se encuentran Gabriel Menino del Palmeiras y Rodrygo del Real Madrid. Entre las ausencias se destacan Vinicius Jr del Real Madrid, Arthur de la Juventus, Dani Alves del São Paulo, Willian del Arsenal, Gabriel Barbosa de Flamengo, Douglas Costa de la Juventus, Ederson Moraes del Manchester City, Lucas Paquetá del Milan y Alex Sandro de la Juventus.

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina dio a conocer a los 30 preseleccionados del fútbol internacional. Alejandro Papu Gómez, Cristián Pavón, Facundo Medina y Gio Simeone las novedades.

Venezuela, al mando de Jose Peseiro y que jugará ante Colombia en la primera fecha, presentó una lista de 40 preseleccionados entre los que se encuentran jugadores importantes como Salomón Rondón y Tomás Rincón. También está el jugador de Independiente Santa Fe Luis Manuel Seijas y el portero ex millonarios Wuilker Faríñez.

El director técnico de Uruguay, Oscar Washington Tabárez, presentó a los 26 jugadores del fútbol extranjero. El delantero Edinson Cavani no se encuentra en la lista porque es de futbolistas reservados, por lo que al no tener equipo no aparece en ella.