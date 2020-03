Se confirmaron los horarios de los dos primeros partidos de la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. El partido del viernes 27 de marzo frente a Venezuela en Barranquilla será a las 3:30 de la tarde y el compromiso del martes 31 de marzo frente a Chile en Santiago se jugará a las 6:00 de la tarde. También se definieron días y horas de los partidos de la selección cafetera en la Copa América. Colombia vs Ecuador se disputará el sábado 13 de junio, Colombia vs Venezuela el día miércoles 17, Colombia vs Perú el domingo 21, el sábado 27 se jugará Brasil vs Colombia y el miércoles primero de Julio Colombia se mide a Catar. Todos los partidos de la tricolor se disputarán desde las 8 de la noche.