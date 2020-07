CATAR 2022

La FIFA anunció hoy el calendario oficial de partidos de la Copa del Mundo de Catar 2022. La inauguración será el lunes 21 de Noviembre en el Estadio Al Bayt de la ciudad de Al Khor y la final se disputará el domingo 18 de Diciembre en el Estadio de Lusail. Los cuatro horarios de los partidos para Colombia serán a las 5:00 am, 8:00 am, 11:00 am y 2:00 pm

IFAB

La junta directiva de la International Football Association Board deicidio prorrogar la medida de los cinco cambios a las competiciones que vayan a terminar antes del 31 de julio de 2021 y las competencias internacionales que vayan a disputarse en julio/agosto de ese mismo año.

PREMIER LEAGUE

La organización de la competición anunció que las fechas del mercado de fichajes del verano 2020 serán del 27 de julio al 5 de octubre y que se podrán realizar fichajes nacionales hasta el 16 de octubre.

JORGE ENRIQUE VÉLEZ

Por medio de un comunicado Deportivo Cali señaló que debido a que Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, no ha cumplido con las metas trazadas en su gestión, no continuarán apoyando al dirigente. Adicionalmente propusieron el nombre de Gustavo Alberto Lenis para suceder al actual presidente.