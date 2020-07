FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL

La Superintendencia de Industria y Comercio informó hoy mediante un comunicado las sanciones hacia la Federación Colombiana de Fútbol y a algunos de sus dirigentes por la reventa de boletería para las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018. Según la información, el dinero a pagar asciende a los 18 mil millones de pesos. Entre los sancionados se encuentran Luis Bedoya; presidente en ese momento de la FCF, quien se encuentra actualmente vinculado al caso de corrupción del 'FIFA Gate'; Ramón Jesurún, presidente actual de la FCF; Álvaro González, presidente de la Difútbol y Jorge Perdomo, presidente del Atlético Huila y quien fuera presidente de la Dimayor en ese entonces.

En cuanto a la sanción, la Federación Colombiana de Fútbol respondió en un comunicado que no ha sido notificada de la decisión en los términos que indica la normatividad. Que ha habido irregularidades que desde el inicio del proceso se han advertido y que acudirán a las autoridades competentes y harán uso de todas las alternativas legales para la defensa de sus legítimos intereses y derechos.

COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

Entre los futbolistas colombianos destacados en el exterior este fin de semana; el sábado Juan Guillermo Cuadrado hizo gol y asistencia en la victoria de la Juventus 4-1 ante el Torino por la Serie A de Italia. Ayer Juan José Narváez marcó doblete en la victoria 3-0 de su equipo Unión Deportiva Las Palmas frente al Ponferradina en la segunda división de España. Luis Muriel hizo gol de penal en la victoria 1-0 del Atalanta de Bergamo frente al Cagliari por Serie A italiana. Luis Díaz anotó en el triunfo del Porto 5-0 sobre Belenenses por la Primeira Liga de Portugal y Wilmar Barrios se coronó campeón de la Premier League rusa con su equipo el Zenit de San Petersburgo luego de vencer 4-2 al Krasnodar.

DAVID OSPINA

El portero colombiano retornó hoy a los entrenamientos con el Napoli de Italia, luego del golpe que recibió en el compromiso ante Atalanta de Bergamo la semana pasada.

JAMES RODRÍGUEZ

El periodista español Edu Aguirre aseguró en el programa “El Chiringuito” que James Rodríguez le pidió a Zinedine Zidane que no lo convocara al partido pasado frente Athletic de Bilbao, ya que al jugador colombiano le afecta no ser tenido en cuenta y no se siente bien con su situación en el equipo. Además, según la Cadena Ser, James tiene la ilusión de poder jugar en Atlético Madrid, pero el cuadro ‘merengue' no lo dejaría ir al rival, por lo que su agente, Jorge Mendes, estaría buscando las mejores opciones para el jugador en la Premier League inglesa.