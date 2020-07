Luego de la presentación de los protocolos por parte del Ministerio del Deporte para la vuelta al Fútbol Colombiano, Santa Fe ya está en la fase de entrenamientos individuales en su sede deportiva en Tenjo.

El equipo dirigido por Harold Rivera tiene como novedades el regreso de 3 defensores centrales: Jose David Moya, Javier López y Martín Payares quienes terminaron sus prestamos en otros equipos y estarán con el cardenal para la nueva temporada.

Por su parte la situación con el argentino Fabián Sambueza aún no se define pues no se ha llegado a un acuerdo contractual entre el jugador y el equipo y se espera que en los próximos días se defina si continua o no en Santa Fe.

En este nuevo episodio del podcast de "Independiente Santa Fe" actualizamos todas las noticias del equipo rojo de Bogotá.