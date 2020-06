COPA ALEMANA

Bayer Leverkusen consiguió su tiquete a la final de la Copa de Alemania tras vencer 3 goles por cero al Saarbrücken de la cuarta división. Leverkusen espera al ganador de la llave Bayern Munich – Eintracht Frankfurt que se disputa mañana desde la 1:45 de la tarde.

DIDIER LUNA

En la audiencia que se celebró este martes, el Juzgado 15 de conocimiento condenó al ex técnico de la selección Colombia femenina sub-17, Didier Luna, a una pena de 28 meses, que no será privativa de la libertad. El ex entrenador admitió su responsabilidad por los hechos denunciados por Carolina Rozo, quien afirmó que fue acosada sexualmente por el hombre en reiteradamente.

PROTOCOLO DEL FPC

El ministro de salud colombiano, Fernando Ruiz, en diálogo con varios medios nacionales, señaló que el protocolo del fútbol profesional saldrá esta semana, junto con el de los deportes generales. De esta manera se empezará la publicación oficial con el ánimo de dar luz verde a la práctica deportiva profesional.

BARCELONA

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, confirmó que los delanteros Lionel Messi y Luis Suárez estarán en condiciones de jugar en Mallorca el próximo sábado, cuando el conjunto azulgrana retomará la competición de Liga.