Copa Davis

Se realizó esa mañana el sorteo oficial de la serie de Copa Davis que van a estar disputando Colombia y Argentina. Los duelos serán así: El viernes Daniel Galán vs Leonardo Mayer y Santiago Giraldo vs Juan Ignacio Lóndero, mientras que el Sábado Juan Sebastián Cabal / Robert Farah vs Horacio Zeballos y Maximo González. Daniel Galán vs Juan Ignacio Lóndero y Santiago Giraldo vs Leonardo Mayer. El primer partido el viernes es a las 4 de la tarde y sábado arrancan a las 12 del medio día.

Selección Colombia femenina

La Selección Colombia femenina sub-20 goleó 8-0 a Bolivia en su primer partido del Campeonato Sudamericano de la categoría. Las encargadas de marcar las anotaciones fueron: Gisela Robledo (doblete), Maireth Pérez, Ingrid Valencia, dos goles de Manuela Vanegas, María Camila Reyes Y Manuela Pavi. El próximo partido será este viernes ante Argentina que también ganó su primer duelo.

Colombianos en el Exterior

Nuevamente la prensa española hace eco de las opciones que tiene James Rodríguez de dejar en verano Real Madrid para llegar a su rival de patio, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Según el periodismo ibérico, Jorge Mendes empresario del colombiano ya estaría trabajando en este traspaso, con la venia de James quien espera quedarse en Madrid.

El colombiano, Roger Martínez, volvió a una convocatoria del América de México después de no haber disputado ningún partido en lo que va del año. El delantero fue tenido en cuenta por Miguel “Piojo” Herrera debido a las múltiples lesiones en la plantilla luego de haber tenido varios inconvenientes con la dirigencia del equipo que lo alejaron de tener minutos de juego.