VUELTA A ESPAÑA

Comenzará mañana la Vuelta a España con la presencia de los Colombianos Diego Camargo, Egan Bernal, Miguel López, Sergio Henao y Juan Molano.

LIGA BETPLAY

Hoy empieza la fecha 5 de la Liga Betplay II. Deportes Tolima enfrenta al Deportivo Pasto en el Estadio Manuel Murillo Toro. Mañana a las 3 de la tarde Envigado recibe al líder Alianza Petrolera, a las 5:40 de la tarde Independiente Medellín vs América de Cali y las 8 de la noche Deportivo Cali obligado a ganar recibe a Millonarios.

EUROPA

En los partidos destacados de este fin de semana en Europa, este sábado el Manchester United recibe al Leeds de Bielsa a las 6:30 de la mañana, Chelsea frente al Crystal Palace a las 9, a las 11:30 Norwich recibe al Liverpool. El domingo a las 10:30 Tottenham enfrentará al Manchester City. Por liga francesa PSG vs Estrasburgo este sábado a las 2 de la tarde con Messi en las tribunas en el Parque de los Príncipes. Y en España, este sábado a las 3 de la tarde Alavés vs Real Madrid y el domingo a las 10:30 Celta de Vigo recibe al campeón Atlético de Madrid que no ha inscrito a Santiago Arias y Barcelona vs Real Sociedad a las 1 de la tarde.

VIRGIL VAN DIJK

El neerlandés Virgil Van Dijk renovó este viernes con el Liverpool hasta 2025. El club inglés lo anunció en su página de internet y lo felicitó en redes sociales. El central de 30 años llegó en el 2018 ganó la Champions y la Premier un año después, en 2019 fue designado jugador del año en la Premier League, mejor defensor UEFA del año y segundo en el Balón de Oro