VACUNAS DE CONMEBOL

Mediante una comunicación oficial, la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que un día después de recibir las vacunas de la farmacéutica china Sinovac que fueron donadas para el fútbol sudamericano, comenzó la distribución de las mismas a las diferentes asociaciones miembro.

LIGA FEMENINA COLOMBIANA

Luego de varias semanas de incertidumbre respecto a la realización de la Liga Femenina en su edición 2021 por los problemas logísticos y económicos en Dimayor, se confirmó el sistema de juego y los 12 equipos que decidieron participar, puesto que ya no es obligatorio. La competición empieza el 12 de julio e irá hasta el 19 de septiembre con una fase de todos contra todos dividida en tres grupos para luego escoger ocho equipos de cara a los cuartos de final. Los 12 clubes participantes serán Fortaleza CEIF, Millonarios FC, Independiente Santa Fe, La Equidad, Deportivo Cali, Llaneros FC, Cortuluá, América de Cali, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Real Santander y Atlético Bucaramanga.

JUAN CRUZ REAL

América de Cali dio a conocer por medio de un vídeo y un comunicado de prensa que llegó a un acuerdo con el entrenador Juan Cruz Real, para que el argentino no siga siendo el director técnico del conjunto 'escarlata'. En entrevista con Planeta Fútbol de Antena 2, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, dijo que le gustaría tener de técnico a Juan Carlos Osorio. Sin embargo, dijo que no llegaría para este semestre debido a que es un técnico que no es barato y al que le gustaría empezar un proyecto desde cero.

DIMAYOR

La Dimayor confirmó las sanciones para los jugadores Yesus Cabrera y Emerson Rivaldo Rodríguez después de la expulsión de los futbolistas en el encuentro del pasado sábado entre América y Millonarios correspondiente a los cuartos de final de la Liga Betplay. Cabrera, jugador del cuadro ‘escarlata’, solo recibirá una fecha de sanción por su expulsión a pesar que su infracción fue calificada como “juego grave brusco”. Por su parte, Rodríguez, del equipo capitalino, recibió dos fechas de sanción tras una agresión contra Aldair Rodríguez sin balón en los últimos minutos de juego.