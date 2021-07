La Alcaldia Mayor de Bogotá anunció que el Estadio El Campín podrá recibir hasta el 50% de su aforo para los partidos de la Liga BetPlay. El primer partido que tendrá hinchas en los estadios será Santa Fe vs Nacional, el próximo 3 de agosto por la fecha 3.

Por el lado deportivo, la noticias no son buenas. El equipo de Rivera no muestra mejoría en cuanto a su juego y ya acumula dos derrotas en dos salidas en lo que va de éste nuevo torneo. El domingo pasado perdió con Bucaramanga 4-3 y las soluciones para el equipo no aparecen.

En cuanto a los rumores de nuevas contrataciones, está por confirmarse la llegada de Marco Pérez procedente del Deportivo Cali y del defensor colombiano José Ortiz quien actualmente esta en el fútbol mexicano.

En los próximo días se deben confirmar esas contrataciones y las condiciones con las que Santa Fe recibirá a sus hinchas en el estadio. De lo que sí se tiene es que la boletería será digital y que habrá beneficios para aquellos que se abonaron en el 2020.