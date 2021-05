Resumen de los Premios Laureus 2021: Nadal, Hamilton y Bayern entre los distinguidos

El tenista español Rafa Nadal, la también tenista japonesa Naomi Osaka y el campeón de fútbol alemán Bayern Múnich recibieron este jueves los Premios Laureus 2021 como mejores deportistas masculino y femenino, y mejor equipo, en una gala celebrada de forma virtual en Sevilla.



En la vigésima segunda edición de estos galardones, marcada por la pandemia de la COVID-19 que impidió la presencia de los candidatos y también de público, la Academia Laureus reconoció los méritos más sobresalientes de 2020 en el deporte mundial y también distinguió al estadounidense Patrick Mahomes (fútbol americano) como mejor deportista revelación y al snowboarder canadiense Max Parrot en el apartado de mejor reaparición del año.



Rafael Nadal, actual número dos del tenis mundial, obtuvo su segundo máximo reconocimiento en estos premios, después del logrado en 2011, y fue felicitado por estrellas como el futbolista argentino Leo Messi, el baloncestista español Pau Gasol y dos leyendas del tenis y del golf como la checa Martina Navratilova y el sudafricano Gary Player.

Al premio al mejor deportista masculino aspiraban el heptacampeón del mundo de Fórmula Uno Lewis Hamilton, el atleta ugandés Joshua Cheptegei, el pertiguista sueco Armand Duplantis, el delantero polaco del Bayern Múnich Robert Lewandowski y la figura de la NBA Lebron James, de Los Ángeles Lakers.



En el máximo galardón femenino, junto con Naomi Osaka, figuraban como candidatas la ciclista neerlandesa Anna van der Breggen, la esquiadora italiana Federica Brignone, la atleta keniana Brigid Kosgei, la futbolista francesa Wendie Renard y la baloncestista estadounidense Breanna Stewart.



En el apartado de mejor equipo, en el que fue elegido vencedor el Bayer de Múnich como ganador de la Liga de Campeones, la Supercopa europea y la Bundelisga y la Copa alemanas, concurrían además la selección argentina masculina de rugby, los Kansas City Chiefs (fútbol americano), el Liverpool (fútbol), Los Ángeles Lakers (baloncesto) y el Mercedes-AMG Petronas (Fórmula Uno).



Entre otros aspirantes al resto categorías de estos premios también figuraban el futbolista español del Barcelona Ansu Fati y el piloto de MotoGP Joan Mir, en el apartado de mejor deportista revelación.

El jurado, integrado por 71 destacados exdeportistas, también distinguió al proyecto alemán Kickformore, que a través de la educación promueve contribuciones positivas de la juventud en sus comunidades, con el 'Laureus Sport for Good Award', dedicado a programas deportivos para el desarrollo y contra la violencia y la discriminación.



A esta categoría también optaban los proyectos Boxgirls de Kenia (boxeo) y Fundación Colombianitos de Colombia (fútbol y rugby).



Otros premios especiales recayeron en el británico Lewis Hamilton, vigente campeón del mundo de Fórmula Uno, que recibió el 'Laureus Athlete Advocate of de Year Award" por su defensa del deportista; la extenista estadounidense Billie Jean King, de 77 años, con el 'Laureus Lifetime Achievement Award' por su trayectoria; y el delantero egipcio Mohamed Salah con el 'Laureus Sporting Moment' por su repercusión en la sociedad.



También fue galardonado con el 'Laureus Sporting Moment', en este caso por votación popular, el estadounidense Chris Nick, que con 21 años se convirtió en el primer atleta con síndrome de Down en completar un Ironman.



Entre otros, recibieron menciones especiales el médico madrileño Álvaro Sánchez, que recorrió 17 kilómetros sobre la nieve para incorporarse a su hospital durante el temporal Filomena, y la baloncestista estadounidense Maya Moore por su exitosa trayectoria en la WNBA.



Esta gala virtual fue presentada por la actriz sevillana Paz Vega y en ella se intercalaron los anuncios de los galardonados con imágenes de los protagonistas y también de los principales monumentos de la capital andaluza, la anfitriona en esta ocasión de la entrega de premios.