A Federer le preguntaron por su retiro y la respuesta fue contundente

El tenistas Roger Federer, que vuelve a las pistas la próxima semana en Doha, aseguró que su objetivo es estar al 100 % para el torneo Wimbledon y que será ahí cuando de verdad empiece la temporada para él.

El experimentado tenistas ex número uno del mundo actualmente está en la casilla cinco de la clasificación ATP con 6.360 puntos, logrando mantenerse en los primos lugares de la tabla pese a su ausencia en el circuito.

Precisamente el suizo, que no compite de forma oficial desde las semifinales del Abierto de Australia en 2020, ofreció su primera rueda de prensa en Doha antes de su debut, que posiblemente será el miércoles, contra el ganador del duelo entre Dan Evans y Jeremy Chardy.

"Desde ahora tengo que entrenar y mejorar. Estar más fuerte, más en forma, más rápido. Espero estar para Wimbledon al 100 % y ahí es cuando la temporada empieza para mí", dijo el helvético.

El tenista aseguró además que se ha visto sorprendido por los resultados de sus entrenamientos previo a este torneo en Doha y dijo que esperan mantener estas buenas sensaciones pensando en el Grand Slam francés de este año.

"Hasta entonces vamos a ver qué tal. Puede que me sorprenda a mí mismo, como me ha pasado en los entrenamientos estas semanas. Me ha sorprendido lo bien que ha ido, pero los partidos son otra historia".

Sobre su posible retiro, al borde de los 40 años y tras dos operaciones en la rodilla derecha el año pasado, Federer fue tajante negando esas especulaciones y aseguró que todavía no piensa en dejar las canchas que tantos buenos momentos le han regalado.

"Retirarme nunca estuvo sobre la mesa. No es el momento de pensar en ello. Creo que esto no está terminado y aún sigo disfrutando del tenis. Me gusta jugar y viajar. Probablemente una de las razones para volver es que quiero estar al máximo nivel y jugar contra los mejores, en los mejores estadios y ojalá ganar de nuevo. Ojalá pueda volver a jugar delante de público", apuntó Federer.

El suizo espera estar en el Torneo de Miami Open, pero en los últimos días confirmó que no será posible ello teniendo en cuenta el calendario pensando en el objetivo máximo que es Wimbledon.