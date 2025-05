Alcaraz no pasó apuros, venció a Sinner y ganó su primer Masters 1000 de Roma

Los nervios, eso sí, hicieron acto de presencia en ambos durante los primeros juegos. No era una final cualquiera. No es un Grand Slam, pero lo que significa un duelo entre ellos justo antes de Roland Garros es inmenso. Partido fundamental para el resto de la temporada.

Poco a poco, con cada bola, se fueron soltando. Se fueron empujando a ser mejores el uno al otro. Solo tres bolas de 'break' en el primer set. Una a favor de Carlos, que no pudo concretar. Otras dos a favor de Sinner, que se ganó un 15-40 para cerrar el primer set. Ahí se notó su ansia. Su precipitación. Su falta de competición de alto nivel durante tres meses en los que estuvo apartado por la sanción de tres meses que acordó con la Asociación Mundial Antidopaje (AMA) por su positivo en clostebol en Indian Wells 2024.

Sinner quería saber en qué lugar estaba tras su vuelta. Y Alcaraz se lo dejó claro, todavía le falta algo de ritmo, fue demasiado para él. Simplemente fue superior. Salvó el murciano con su servicio las dos bolas de rotura y llevó el envite al 'tie-break', donde prevaleció con oficio, en un punto que finalizó en la red, donde se quedó inmóvil y con el puño arriba mirando a su banquillo, celebrando un set de 1 hora y 11 minutos, consciente de que lo tenía en su mano.

Puede leer: Isaac del Toro, el mexicano que es líder y lucha por el título del Giro de Italia

Ya lo dijo hace unos días, cuando ganó al italiano Lorenzo Musetti: "ponerte por debajo en una semifinal es muy complicado de levantar". Y en la final, lo mismo. Desdibujó por completo a Sinner. Se erigió como el rey de la tierra batida. Apartó al italiano, su máximo rival, de la gloria en su casa. Con una exhibición descomunal en el segundo set. No le dio espacio. No le dio tiempo. Cada golpe fue una cuchillada para Sinner, cada vez más débil. Tanto en lo físico como en lo mental.

Fue tremendo como Alcaraz destrozó el partido. Eliminó la igualdad por completo. Dos 'breaks' y cinco cero. Sin las 'clásicas' desconexiones a las que tanto apela que debe mejorar. Evitó el rosco Sinner, pero no la debacle. Alcaraz mantuvo pisado el acelerador y cerró con su servicio. Se fundieron en un abrazo de respeto. Ganó el español en Roma. La conquistó por vez primera. Ante su gran rival. Y ya piensa en Roland Garros.