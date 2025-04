Alcaraz se perdería el Masters 1000 de Madrid

Las dudas planean sobre la presencia del español Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Madrid y se acrecientan cada hora que transcurre en la Caja Mágica, que espera con expectación el jueves la rueda de prensa del número tres mundial.

En las últimas horas, el murciano está centrando las conversaciones en los pasillos del recinto madrileño después de que terminase el domingo pasado con molestias en el muslo derecho durante la final perdida en el torneo ATP de Barcelona frente al danés Holger Rune.

Desde que aterrizó en la capital española, Alcaraz sólo acude a eventos dejando de lado la raqueta. El lunes, asistió a la entrega de premios Laureus; el martes, presentó su documental en una plataforma de streaming y este miércoles estuvo en el centro de Madrid en un acto de una empresa de la que es embajador, a la vez que canceló su entrenamiento.

El joven tenista murciano sigue sin despejar la incógnita. Sin embargo, la duda debería resolverse el jueves.

El doble campeón en la Caja Mágica (2022 y 2023), sigue sin entrenar y mantiene en ascuas a todos los aficionados sobre los resultados de las pruebas médicas a las que se sometió el martes en la capital para conocer el alcance de sus problemas físicos en el aductor.

"Creo y confío en que no va a ser nada grave. Mañana (martes) me hago pruebas, mis sensaciones son positivas", reveló a los medios presentes en la gala de los premios a los mejores deportistas del mundo.

Pero un día después rebajó el optimismo: "Físicamente me encuentro bien. Hemos hecho pruebas y vamos a ver cómo salen. Dolores ya he sentido previamente y he podido jugar con ellos. Vamos a ver si no es gran cosa y me permite disfrutar de Madrid. Aún estamos a la espera".

El tenista ha traído al recuerdo su actuación del pasado año cuando llegó al torneo con problemas físicos. Entonces, Alcaraz acabó forzando el cuerpo para disputar en Madrid el único torneo de la gira europea sobre tierra batida que disputó antes de Roland Garros.

Al final, cayó eliminado en cuartos de final ante el ruso Andrey Rublev, lastrado por su lesión en el antebrazo derecho.

Pero su actual temporada en arcilla apuntaba exitosa con su victoria en Montecarlo hace dos semanas, lo que lo convirtió en un claro favorito. En cambio, las molestias volvieron a aparecer en el Conde de Godó, justo el último día de competición.

Ante el alarmante estado de su físico, el director del torneo de Madrid, Feliciano López, intentó tranquilizar a los que quieren verlo pelotear en las canchas de la Caja Mágica.

"Entiendo que está bien y que lo de Barcelona fueron solo unas molestias y que no le impiden jugar en Madrid", declaró el martes el extenista durante la presentación del documental.

Sin embargo, el runrún en el recinto sobre su presencia se agrandó este miércoles. Muchos medios ya creen que seguramente descarte competir. Incluso, dentro del torneo, ya se empieza a percibir un cierto temor de que el murciano no salte a la pista el fin de semana.

En el caso de que decidiera jugar al final el Masters 1000 de Madrid, se enfrentaría el sábado al ganador del choque entre el japonés Yoshihito Nishioka y el belga Zizou Bergs.

Pero hasta el jueves no habrá confirmación sobre su presencia.