Alcaraz, Sinner y Djokovic recuperados: Todos vuelven para el Six Kings

La recuperación como parte del partido

Alcaraz reaparece tras una torcedura de tobillo que lo dejó fuera de acción y lo obligó a abandonar varios compromisos, incluido el Masters 1000 de Shangai. Por su parte, Djokovic tuvo que recuperarse de un episodio físico complicado vivido en Shanghái, donde sufrió vómitos y el impacto del calor, que lo debilitó notablemente. Sinner, por su parte, llegó a retirarse del torneo por calambres intensos, una señal de los límites que los músculos pueden imponer en medio del calendario saturado.

Estos regresos subrayan un tema, la recuperación ya no es solo fisioterapia o descanso, sino una estrategia integral que involucra manejo de cargas, cuidado mental, nutrición, y adaptaciones tácticas. Los jugadores saben que saltar al campo antes de tiempo puede significar recaídas, y esto obliga a planes medidos que equilibren la urgencia de competir con la necesidad de sanar.