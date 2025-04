Alcaraz sufrió más de lo esperado: cruda confesión tras clasificar a semifinales

El español Carlos Alcaraz destacó el buen nivel al que se enfrentó y que mostró el francés Arthur Fils, contra el que necesitó una remontada para evitar ser eliminado y alcanzar las semifinales del torneo, donde se enfrentará a su "amigo" Alejandro Davidovich.



Alcaraz ofreció algunos altibajos hasta que en el tramo final mejoró sus prestaciones y terminó con la resistencia del francés.



"Por mi salud y la de mi equipo es importante que juegue mis mejores puntos un poco antes. Mi equipo y mi padre me decían que les iba a dar un infarto si seguía así. Los campeones encuentran el nivel cuando lo necesitan. Hubiera querido estar a un gran nivel desde la primera bola pero en este deporte jugamos dos horas o dos hora y media y mantener ese nivel tanto tiempo es una de las cosas más difíciles en este deporte", dijo el número tres del mundo.

Le puede interesar: Sudamericano Sub-17: la vez que Colombia le ganó el título a la Brasil de Ronaldo



Alcaraz reconoce que estuvo a un paso de perder con Fils: "Estuve cerca de perder. A un punto en el segundo set. Fue muy duro porque Fils mostró un nivel bastante alto. Golpea a la pelota con una fuerza increíble y es uno de los jugadores más físicos".



El murciano reconoció que no disfrutó de su mejor juego. "No ofrecí mi mejor tenis pero jugué bien. En algunos momentos cometió errores en el primer o segundo golpe del intercambio. Me mantuve siempre, eso fue lo mejor que hice. Fue uno de los partidos más difíciles de la temporada", subrayó.



"Es genial encontrar un buen nivel cuando lo necesites. Hubiera querido jugar así el partido completo pero a veces me enfrento a un rival que juega mejor y hay que aceptarlo, correr y seguir. En el segundo set jugué muy bien. Tuvimos oportunidades hasta el final los dos y eso quiere decir que estábamos bien los dos", insistió Alcaraz que recopila vivencias y experiencias a lo largo de su carrera.

Lea también: Norris 'saca pecho' tras su nuevo triunfo en la F1: "con miras a la calificación"



"Ya he vivido muchas situaciones a lo largo de mi carrera. He aprendido a jugar finales del Masters 1000 y Grand Slam. He perdido partidos muy duros y he aprendido como saber lidiar con eso para aprender y tener ventaja sobre otros que no han tenido esas sensaciones. Sigo creciendo como jugador y como persona y vivo nuevas experiencias. Como esta semifinal en Montecarlo. Cada partido es nuevo y ofrece oportunidades para aprender", dijo el español que se enfrentará a su compatriota Alejandro Davidovich, al que considera un amigo.



"Davidovich es un amigo para mí. Nos conocemos desde hace tiempo y me ha invitado a su boda. Jugaba con mi hermano mayor y le conozco muy bien. Hemos entrenado juntos y hemos jugado un par de veces. Nunca es fácil jugar ante un amigo pero esto es tenis y cuando sales a la pista no hay amigos", advirtió.



"Sé que le encanta jugar aquí y que es su segunda vez en semifinales y que juega a un gran nivel", indicó Alcaraz.