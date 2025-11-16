Alcaraz y Sinner dieron show en el ATP Finals: ¿quién fue el campéon?

¿Quién fue el ganador del ATP Finals 2025?

Invictos llegaron ambos a la gran cita. Con menos descanso Alcaraz, que requirió de asistencia médica en el primer set y jugó toda la segunda manga con un vendaje en su pierna derecha, a la altura del muslo, justo por encima de la rodilla.

El italiano superó en la gran final al español Carlos Alcaraz, en un torneo en el que no pierde desde la final de 2023, ante el serbio Novak Djokovic. Sinner tumbó a su máximo rival en su superficie predilecta, en un torneo en el que no cede un set desde esa misma final ante 'Nole' y en el que en esta edición cedió un solo saque.