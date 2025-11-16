Actualizado:
Dom, 16/11/2025 - 15:43
Alcaraz y Sinner dieron show en el ATP Finals: ¿quién fue el campéon?
La final del llamado 'torneo de maestros' se disputó entre el número 1 y 2 del mundo.
Jannik Sinner es 'Maestro' por segunda vez consecutiva. Su mejor versión, su potencia, su efectividad y su tenacidad evitaron que Carlos Alcaraz se graduara por vez primera en este torneo, y superó al español en dos sets (7-6(4) y 7-5), en las Finales ATP que se celebraron en Turín.
Sinner y Alcaraz regalaron una final a la altura de lo esperado. Máximo nivel para cerrar la Copa de Maestros. Fue su sexto encuentro del año. Todos en finales. Son siete consecutivas contando Pekín 2024. El italiano fue profeta en su tierra en esta ocasión, redujo el potencial de Alcaraz y mantuvo su reinado en pista rápida cubierta.
¿Quién fue el ganador del ATP Finals 2025?
Invictos llegaron ambos a la gran cita. Con menos descanso Alcaraz, que requirió de asistencia médica en el primer set y jugó toda la segunda manga con un vendaje en su pierna derecha, a la altura del muslo, justo por encima de la rodilla.
El italiano superó en la gran final al español Carlos Alcaraz, en un torneo en el que no pierde desde la final de 2023, ante el serbio Novak Djokovic. Sinner tumbó a su máximo rival en su superficie predilecta, en un torneo en el que no cede un set desde esa misma final ante 'Nole' y en el que en esta edición cedió un solo saque.
Así quedó el ranking ATP tras la victoria de Sinner sobre Alcaraz
Para arrebatarle el número 1 del mundo a Carlos Alcaraz, el italiano debía defender la corona en Turín y, también, esperar que el español no pasará la fase de grupos, así que era imposible que se presentarán cambios en el ranking tras esta final.
Así las cosas, Alcaraz sostiene el número 1 del mundo con 12.050 puntos, seguido por Sinner con 11.500 puntos, tercero es Alexander Zverev (5.160 puntos) mientras que el serbio Novak Djokovic es cuarto y se garantiza no jugar con ninguno de los dos mejores del mundo hasta las semifinales del Australian Open del 2026.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2