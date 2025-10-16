Alcaraz y Sinner se medirán en una nueva final, avanzan en el Six Kings

El camino hacia el duelo esperado

Carlos Alcaraz derrotó con autoridad a Taylor Fritz por 6-4 y 6-2, mostrando un juego sólido, agresivo y sin fisuras. En su encuentro, no perdió su saque en todo el partido y se apoyó en golpe ganador tras golpe ganador para pasar a la definición.

Por su parte, Jannik Sinner no se quedó atrás: con un marcador idéntico 6-4 y 6-2 venció a Novak Djokovic para asegurarse su lugar en la final. Este cruce no es nuevo: el año pasado también se citaron en la definición del torneo, por lo que este duelo renueva una rivalidad que ya viene cargada de historia.