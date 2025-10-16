Cargando contenido

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner
AFP
Tenis
Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 17:53

Alcaraz y Sinner se medirán en una nueva final, avanzan en el Six Kings

Los dos mejores tenistas del mundo disputarán una nueva final entre ellos.

El Six Kings es uno de los torneos más importantes de exhibición del mundo del tenis, un torneo en el que se enfrentan justamente los 6 mejores del mundo en partidos "amistosos" para medirse entre ellos. En este caso se dará una nueva final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

 

El camino hacia el duelo esperado

Carlos Alcaraz derrotó con autoridad a Taylor Fritz por 6-4 y 6-2, mostrando un juego sólido, agresivo y sin fisuras. En su encuentro, no perdió su saque en todo el partido y se apoyó en golpe ganador tras golpe ganador para pasar a la definición. 

Por su parte, Jannik Sinner no se quedó atrás: con un marcador idéntico 6-4 y 6-2 venció a Novak Djokovic para asegurarse su lugar en la final. Este cruce no es nuevo: el año pasado también se citaron en la definición del torneo, por lo que este duelo renueva una rivalidad que ya viene cargada de historia.

Otra cita imperdible

Una final entre Alcaraz y Sinner siempre es un espectáculo. Ambos llegan con argumentos distintos pero igual de fuertes, dispuestos a dejar todo en la cancha. El torneo de exhibición Six Kings Slam les da este escenario para reeditar su rivalidad y regalar otro capítulo emocionante al tenis.

