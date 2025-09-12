Alex Molcan vs. Nicolás Mejía EN VIVO 12 de septiembre: Hora y canal para ver la Copa Davis

Se juega el primer partido del Colombia vs Eslovaquia, Nicolás Mejía el mayor representante del equipo se enfrenta a Alex Molcan en busca de empezar con pie derecho el enfrentamiento.

El colombiano llega tras perder la final en Estambul contra el mismo Alex Molcan, será una revancha y una reedición del último partido. Nicolás se encuentra en este momento en el puesto 200 del ATP justo uno arriba del eslovaco que es el 201.