Actualizado:
Vie, 12/09/2025 - 09:28
Alex Molcan vs. Nicolás Mejía EN VIVO 12 de septiembre: Hora y canal para ver la Copa Davis
Empieza una nueva fecha de Copa Davis para Colombia.
Se juega el primer partido del Colombia vs Eslovaquia, Nicolás Mejía el mayor representante del equipo se enfrenta a Alex Molcan en busca de empezar con pie derecho el enfrentamiento.
El colombiano llega tras perder la final en Estambul contra el mismo Alex Molcan, será una revancha y una reedición del último partido. Nicolás se encuentra en este momento en el puesto 200 del ATP justo uno arriba del eslovaco que es el 201.
Horarios del partido
Colombia, Perú y Ecuador: 10:00
México: 9:00
Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay: 11:00
Argentina, Uruguay y Brasil: 12:00
Fuente
Antena 2