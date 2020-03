Andy Murray sería el campeón defensor más veterano del tenis olímpico

Con las nuevas fechas ya anunciadas para los Juegos Olímpicos (del 23 de julio al 8 de agosto de 2021), el británico Andy Murray, actual medallista de oro de tenis, tendrá entonces 34 años y podría ser el defensor del título más veterano de la historia en la competición de ese deporte.

Le puede interesar: Con llanto, este fue el discurso de despedida de Nairo Quintana del Movistar

Nunca en la carrera del tenis olímpico un jugador ha defendido la medalla de oro con la edad con la que podría hacerlo Murray, quien subrayó en el pasado su interés de estar en Tokio. El que más se le acercó fue el sudafricano Charles Winslow, campeón del torneo olímpico de Estocolmo en 1912. A Amberes, ocho años después, debido al parón olímpico por la Primera Guerra Mundial, llegó con 31 años.

Hasta entonces, la mayoría de campeones no defendieron su entorchado. Ni John Boland, que ganó en Atenas 1986, estuvo en París 1900 ni Laurence Doherty, que venció en París, jugó en San Luis 1904. Beals Wright se alzó con el oro olímpico en San Luis, pero no fue a Londres 1908 y Josieh Ritchie, que se colgó el oro en la capital británica, no participó en Estocolmo cuatro años después.

El sudafricano Louis Raymond ganó el torneo en Amberes y tenía 28 años para París 1924, donde no pasó de la primera ronda. Se produjo entonces un parón de 64 años en el tenis olímpico -solo se jugó con carácter de exhibición- hasta su vuelta oficial en Seúl 1988 con el triunfo del checo Miroslav Mecir en la capital coreana. Mecir no defendió el título en Barcelona 1992 porque tomó la decisión de retirarse dos años antes y en la ciudad española levantó el oro el suizo Marc Rosset, al imponerse en la final al español Jordi Arrese.

El helvético sí se presentó en Atlanta 1996, con 26 años, muy lejos de los 34 de Murray. En la ciudad estadounidense ganó Andre Agassi, quien no fue a Sydney 2000 argumentando razones personales. Se quedó al lado de su madre y de su hermana, que sufrían cáncer de mama. Con la ausencia de Agassi y de Pete Sampras, que no quiso viajar a Australia, Evgeny Kafelnikov ganó el torneo olímpico, retirándose en 2003, un año antes de Atenas 2004, donde también saltó la sorpresa.

Lea también: Los mundiales de atletismo de 2021 fueron aplazados, confirmó World Athletics

El chileno Nicolás Massú, ahora entrenador de Dominic Thiem, triunfó en la capital griega y se presentó en Pekín, cuatro años después, con 28 primaveras. En aquellos Juegos, Rafael Nadal se convirtió en el primer español en ganar la medalla de oro en individuales. Nadal no pudo defender la medalla de oro en Londres 2012 por una lesión en la rodilla.

Ahí comenzó el reinado olímpico de Murray, que venció en casa, y llegó con 29 años a Río de Janeiro, donde repitió título. Su presencia en Tokio es una incógnita por los problemas de cadera que ha arrastrado en los últimos años, pero, si acude a Japón, lo hará como el defensor del título más veterano de la historia.