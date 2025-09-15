Arango superó a Camila Osorio; así quedó ranking WTA tras torneo de Guadalajara

La colombiana Emiliana Arango de 24 años, que viene de disputar la final del Abierto de Guadalajara ante la joven estadounidense Iva Jovic, de 17 años, perdió el título tras jugar el partido con un malestar gastrointestinal, dejando de lado su primera conquista en la WTA.

Tenista más joven del Top-100 mundial, en el que ocupa el puesto 73, Jovic se impuso a Arango, 86 en el ranking de la WTA, en una hora con 35 minutos en la pista dura del Complejo Panamericano de Tenis.

