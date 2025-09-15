Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 14:41
Arango superó a Camila Osorio; así quedó ranking WTA tras torneo de Guadalajara
La tenista antioqueña alcanzó la final del certamen de WTA 500.
La colombiana Emiliana Arango de 24 años, que viene de disputar la final del Abierto de Guadalajara ante la joven estadounidense Iva Jovic, de 17 años, perdió el título tras jugar el partido con un malestar gastrointestinal, dejando de lado su primera conquista en la WTA.
Tenista más joven del Top-100 mundial, en el que ocupa el puesto 73, Jovic se impuso a Arango, 86 en el ranking de la WTA, en una hora con 35 minutos en la pista dura del Complejo Panamericano de Tenis.
Lea también: Colombia domina el Mundial de patinaje de velocidad: así va el medallero
En otras noticias: así fue la etapa final de la Vuelta a España 2025
Así quedó el ranking de la WTA tras el torneo de Guadalajara
Jovic protagonizó un salto importante en la clasificación mundial después de iniciar la semana en el puesto 73, pues este lunes amaneció instalada dentro del grupo de las 40 mejores raquetas del planeta en la posición 37, en un ranking que lidera la bielorrusa Aryna Sabalenka, seguida por la polaca Iga Swiatek y delante de la estadounidense Coco Gauff.
Por su parte, la colombiana Emiliana Arango alcanzará la casilla 53, consolidándose como la jugadora colombiana mejor ubicada en el circuito, superando a su compatriota Camila Osorio, quien tras caer en los octavos de final del torneo de Guadalajara descendió hasta el lugar 85 del escalafón.
Emiliana Arango no pudo celebrar su primer título
La tenista de Medellín no pudo celebrar su primera corona en el circuito, un partido donde se la vio muy diezmada físicamente, perdiendo su segunda final del año tras sucumbir en el WTA 500 de Mérida disputado el pasado marzo, pero ganando un premio de 101.000 dólares por alcanzar el subcampeonato.
Arango reconoció que la derrota es un "golpe muy duro", pero consideró parte de "la vida" la afección gastrointestinal, que le impidió pasar una buena noche el sábado.
Fuente
Agencia AFP / Antena 2