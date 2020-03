Argentina ya se entrena en Bogotá de cara a la Copa Davis

El equipo colombiano de Copa Davis se prepara para recibir a la delegación argentina en el repechaje para volver a ingresar a las finales de la competencia, que nuevamente se disputarán en Madrid a finales de 2020. El enfrentamiento, que se llevará a cabo entre el 7 y el 8 de marzo en el Palacio de los Deportes, se presenta como una buena oportunidad para que el grupo comandado por Alejandro Falla llegue a la instancia decisiva del certamen que se disputa año a año, algo que ya logró en 2019.

Pensando en el choque contra los colombianos, los 'albicelestes', con Gastón Gaudio a la cabeza, ya suman dos prácticas en el coliseo capitalino, sabiendo que no podrán contar con sus mejores hombres y que deben apelar a la fortaleza mental y su buen ranking a nivel mundial, en individuales, para alcanzar el tiquete a Madrid en una plaza difícil y en la que la altura será uno de los principales inconvenientes a superar.

Vale la pena recordar que, además de Juan Martín del Potro, Diego Schwartzman y Guido Pella, por diferentes lesiones, se perderán el enfrentamiento en Bogotá, hecho por el que Gaudio tuvo que apelar a un grupo compuesto por Juan Ignacio Londero (63), Leonardo Mayer (111) y Facundo Bagnis (133), como sus cartas en los sencillos, mientras que para los dobles la dupla estaría compuesta por Máximo González y Horacio Zeballos, aunque Mayer se presenta como buena alternativa en caso de una decisión técnica.

A la espera del inicio de las acciones, Argentina se sigue preparando y buscará continuar con una buena racha frente a Colombia, que no los ha podido derrotar en los últimos enfrentamientos y, aunque tiene una buena oportunidad, no puede dejar ningún detalle al azar, pues pocas veces se ve a una delegación del sur del continente tan debilitada, hecho que no significa que el rival se deba demeritar.