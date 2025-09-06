Aryna Sabalenka, campeona del US Open 2025

La bielorrusa Aryna Sabalenka derrotó el sábado a la estadounidense Amanda Anisimova en Nueva York y conquistó su segundo trofeo consecutivo del US Open. La número uno mundial tumbó por 6-3 y 7-6 (7/3) a Anisimova (9), derrotada por segunda final de Grand Slam seguida tras la de Wimbledon.

Sabalenka es la primera tenista en revalidar la corona del Abierto de Estados Unidos desde los tres títulos seguidos de Serena Williams entre 2012 y 2014. La bielorrusa, de 27 años, logró cerrar el curso con un título grande, el cuarto de su palmarés, después de derrotas en las finales del Abierto de Australia y de Roland Garros.