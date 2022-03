Ashleigh Barty, la número uno del mundo, no disputará Indian Wells ni el Abierto de Miami

La australiana Ashleigh Barty, número uno del tenis femenino, anunció este jueves su renuncia a competir este mes en los torneos de Indian Wells y Abierto de Miami.

"Desgraciadamente mi cuerpo no se ha recuperado como esperaba después del Abierto de Australia y no he podido prepararme adecuadamente para Indian Wells y Miami", dijo Barty en un comunicado difundido por la organización de Indian Wells.

"No creo que esté al nivel necesario para ganar estos eventos y por ello he decidido retirarme de ambos", señaló. "Me encantan estos eventos y me entristece no estar allí compitiendo, pero poner mi cuerpo a punto debe ser mi objetivo".

El torneo WTA 1000 de Indian Wells, cuya última edición fue ganada por la española Paula Badosa, se celebrará del 7 al 20 de marzo mientras que el Abierto de Miami, de la misma categoría, se desarrollará entre el 21 de marzo y el 3 de abril.

Barty, de 25 años, conquistó el pasado 29 de enero su primer título del Abierto de Australia, tercera corona de Grand Slam de su carrera.