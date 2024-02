ATP 250 de Buenos Aires: Daniel Galán avanzó y eliminó a un histórico

La jornada vespertina en el IEB+ Argentina Open, que se disputa en Buenos Aires hasta el 18 de febrero, estuvo marcada por las sorpresas, ya que cayeron en primera ronda el francés Arthur Fils, octavo favorito, y el argentino Diego Schwartzman.



El de Bondoufle, número 36 del mundo, cayó en sólo dos mangas ante el serbio Dusan Lajovic, quien le derrotó por 6-3 y 6-4 y ahora deberá medirse en octavos de final con el chileno Alejandro Tabilo que, a primera hora, había ganado al germano Yannick Hanfmann por 6-1 y 6-3.



En otro duelo de primera ronda, 'Peque' Schwartzman sufrió la remontada que le hizo su rival, el colombiano Daniel Elahi Galán, que cayó en la primera manga por 6-2, pero se repuso y se adjudicó las dos siguientes por 6-1 y 6-4.

En un mensaje publicado en redes tras su derrota, el tenista de 31 años se mostró abatido por el duro momento deportivo que atraviesa. "Las semanas pasan y las respuestas adentro de la cancha no aparecen", publicó en X, al tiempo que apuntó que "con humildad, laburo, educación y respeto" seguirá buscando el camino correcto.



"Si no sale podré mirar para atrás y estar más que satisfecho por lo logrado y por la gente que tuve al lado que me hicieron un gran deportista y son increíbles personas", agregó.



Previamente, sus compatriotas Federico Coria y Camilo Ugo Carabelli obtuvieron el pase a octavos.



El hermano de Guillermo Coria, capitán de Copa Davis, protagonizó un intenso partido que se fue a los tres sets contra el austríaco Sebastian Ofner, al que venció por 7-5, 4-6 y 7-5.



El rival de 'Fede', número 106 del ránking ATP, en segunda ronda será el británico Cameron Norrie, segundo cabeza de serie y número 20 del mundo, quien entra directo al cuadro y que viene de caer en los octavos de final del Abierto de Australia ante el germano Alexander Zverev.



Por su parte, Ugo Carabelli, procedente del cuadro de clasificación, eliminó al peruano Juan Pablo Varillas, al que derrotó en sólo dos mangas, 7-6 (7-5) y 6-4.



El tenista de Buenos Aires tendrá ahora una dura prueba de fuego, ya que le toca medirse al número uno del torneo y dos del mundo, el español Alcaraz, que en este 2024 tiene como objetivo ganar el oro olímpico en los Juegos de París sin olvidar su otra gran aspiración: Roland Garros.



El ganador de dos Grand Slams (Abierto de Estados Unidos 2022 y Wimbledon 2023) debutará en el torneo este jueves.



En el encuentro que cerró la jornada, el argentino Sebastián Báez, quinto cabeza de serie, derrotó en sólo dos sets (6-3 y 6-3) al español Bernabé Zapata Miralles.

-Individual. Primera ronda:



Alejandro Tabilo (CHI) venció a Yannick Hanfmann (GER) por 6-1 y 6-3.



Federico Coria (ARG) a Sebastian Ofner (AUT) por 7-5, 4-6 y 7-5.



Andrea Vavassori (ITA) a Thiago Seyboth Wild (BRA) por 6-3 y 6-1.



Camilo Ugo Carabelli (ARG) a Juan Pablo Varillas (PER) por 7-6 (7-5) y 6-4.



Daniel Elahi Galán (COL) a Diego Schwartzman (ARG) por 2-6, 6-1 y 6-4.



Luciano Darderi (ITA) a Mariano Navone (ARG) por 6-1 y 6-1.



Dusan Lajovic (SRB) a Arthur Fils (FRA, 8) por 6-3 y 6-4.



Sebastián Báez (ARG, 5) a Bernabé Zapata Miralles (ESP) por 6-3 y 6-3.