Definida la final femenina del Masters 1000 de Roma: una favorita ante una sorpresa

La kazaja Elena Rybakina consiguió domar este viernes, en poco más de hora y media, a la letona Jelena Ostapenko en dos sets, por 6-2 y 6-4, en las semifinales de un WTA 1.000 de Roma en el que se medirá a la ucraniana Anhelina Kalinina en la final.

Parte como favorita en dicha final Rybakina, número 6 del circuito, que precisamente fue la tenista contra la que Iga Swiatek tuvo que retirarse por lesión en un partido igualadísimo en el que la kazaja puso contra la cuerdas a la polaca.

Le puede interesar: Las lesiones le siguen pasando factura a Nadal: será baja para Roland Garros

Atropelló la kazaja a su rival en un primer set en el que se puso por delante con un 'break' en el primer juego con el que marcó territorio. Otra rotura en el quinto juego le hicieron colocarse, gracias a su saque en el posterior, con cuatro de distancia (5-1) antes de tener tres bolas de set para encarrilar la victoria.

En la segunda manga, Ostapenko no quiso ser menos y reaccionó con otro 'break' que puso el envite muy a su favor (3-0), pero la interrupción del partido por la lluvia frenó su buen momento y Rybakina supo aprovecharlo para igualar el partido a cuatro juegos con una rotura que acabó por hundir a la letona, que cedió otro saque y sucumbió en las semifinales del torneo.

Por otra parte, Kalinina tuvo una trabajada victoria de casi tres horas de duración ante Veronika Kudermétova. En el primer set, certificó el 'break' con su servicio (5-3) y encaminó un set que se le complicó después de que la rusa se recompusiera con una rotura para poner el empate a cinco que, eso sí, no pudo confirmar con su saque y que le condenó a jugárselo todo en el segundo envite.

Vea también: Iga Swiatek prende las alarmas: lesión en el Masters de Roma y duda para Roland Garros

Y le salió bien a Kudermétova, porque consiguió alargar el partido a un tercer set. Todo después de volver a estar por debajo en el marcador, aunque en esta ocasión si pudo remontar. Pasó de ceder su servicio en el quinto juego y colocarse 2-4, a hacer cuatro juegos seguidos y rubricar el 7-5 con una gran versión desde el fondo de la pista y desde el saque que llevó el partido al tercer set.

Una tercera manga en la que no hubo debate. Kalinina no se amilanó ante la favorita y apagó la reacción de la rusa desde el comienzo con dos 'breaks' seguidos con los que se puso 4-0 arriba. La victoria no se le escapó de las manos a la ucraniana, muy superior en esta fase final del encuentro, algo que le dio acceso a su primera final de WTA 1.000, en la que se medirá a Rybakina.

Otras noticias

Cuando Reinaldo Rueda llevó a Ecuador a Mundial