Abierto de Australia: Lo que dijeron Cabal y Farah tras estar a punto de quedar eliminados

Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah hicieron un balance de su primer partido en el Abierto de Australia, en el que salvaron un 'Match Point' y tuvieron varios errores no forzados que complicaron por momentos su permanencia en el Grand Slam.

En declaraciones posteriores al juego, los colombianos se mostraron muy autocríticos y reconocieron las complicaciones que vivieron en este encuentro que al final lograron superar para instalarse en la siguiente fase.

Robert Farah aseguró que no sintió presión en el momento en el que estaban a un punto de perder el juego, pero sí esperaba estar concentrado para no perder la oportunidad de poder seguir avanzando en el Grand Slam.

“Estar tan cerca de perder no me frustró ni me generó más que el deseo de seguir luchando y jugando. Sebas sacaba y yo debía estar concentrado en la jugada. Para nosotros todo el mundo te puede ganar. Así encaramos ese punto. Y cuando rescatamos ese match point lo importante era seguir con ese momentum. Y por fortuna lo logramos”, aseguró Farah en declaraciones recogidas por la página de la ATP.

Por su parte, Juan Sebastián Cabal aseguró que fue un partido muy complicado por el juego de sus rivales, además de asegurare que las condiciones le jugaron en contra para complicar aún más el objetivo avanzar a segunda ronda del torneo australiano.

“Fue un duro partido hoy, jugamos tres grandes sets ante grandes oponentes. Al final ganamos, luchamos por ello. No era fácil con las condiciones tan difíciles que había. Pero manejamos muy bien los momentos de presión. Estamos muy felices con la victoria y estamos ansiando que llegue la siguiente ronda”, aseguró Cabal tras el partido.

Esta es la primera victoria que consigue la dupla colombiana en el Abierto de Australia desde 2018, ya que en 2020, Robert Farah no estuvo en competencia. Ahora buscarán seguir avanzando en el torneo con rivales todavía por definir.