Abierto de Australia: Nadal sufrió pero clasificó a la segunda ronda

El español Rafael Nadal (1) superó una exigente cita ante el joven inglés de 21 años Jack Draper por 7-5, 2-6, 6-4 y 6-1, tras tres horas y cuarenta minutos, y se enfrentará en la segunda ronda del Abierto de Australia al estadounidense Mackenzie McDonald.



“El año pasado fue uno de los torneos más emocionantes de mi carrera, pero eso es el pasado. Necesitaba esta victoria porque en el último mes no había acumulado ninguna. He jugado contra uno de los rivales más peligrosos para una primera ronda”, afirmó en la entrevista sobre la pista Rod Laver Arena a la conclusión del choque.

El vigente campeón no ofreció su mejor repertorio, situación lógica para una primera ronda, pero supo sufrir en momentos delicados, como el final del tercer set, para catapultar sus esperanzas de lograr una nueva gesta a orillas del Yarra.



El de Manacor comenzó solvente con el primer servicio, con el que acumuló un 73% de primeros servicios en juego, que privaron a su rival de alguna posibilidad de rotura.



El inglés no se vio intimidado por la solidez de Nadal al saque y le obligó al campeón de 23 grandes a apuntarse la manga inicial por un apretado 7-5.



El español no fue capaz de mantener la calidad del servicio y descendió de un 83% a un 53% de puntos obtenidos con primeros servicios en un segundo parcial que caería del lado del joven Draper por un contundente 2-6.



Con el 0-2 desfavorable de este set, el cielo de Melbourne se oscureció y una ligera lluvia obligó a detener el choque durante diez minutos.



Nadal, que arrancó con un desfavorable 0-4, recuperó brillantez en su tenis conforme el sol se asomó sobre la pista central de la Rod Laver Arena, pero no fue suficiente para salvar una distancia tan amplia.



Con el inicio del tercer set, la inmutabilidad de Draper se desvaneció y los primeros gestos de dudas se apoderaron de una mirada que buscaba su ‘box’ tras la tempranera rotura del balear.

Sin embargo, la respuesta del británico fue rápida con el saque de Nadal, a pesar de que este mejoró de nuevo sus porcentajes con primeros, y la igualdad se apoderó de un parcial que resultaría decisivo.



La experiencia se impuso en el momento más delicado del partido y el defensor de la corona le birló un saque a su contrincante con el 6-5 favorable para ponerse 2-1 en el luminoso.



A pesar de sus 15 años de diferencia, el inglés pagó las consecuencias de una insuperable intensidad en cada uno de los intercambios y sufrió unas molestias físicas que le impidieron servir al cien por cien y moverse en un set que caería del lado del español por un severo 6-1.



Fue la decimoséptima vez que el balear se clasificó a una segunda ronda en el Abierto de Australia, así como la primera victoria en este 2023.



Se enfrentará al estadounidense Mackenzie McDonald, que por su parte se impuso a su compatriota Brandon Nakashima en un igualado choque que superó las cuatro horas de duración y se decidió por un ajustado 7-6(5), 7-6(1), 1-6, 6-7(10) y 6-4.



El balear se impuso en el único choque que mantuvieron por un claro por 6-1, 6-0 y 6-3 en la edición de 2020 de Roland Garros.