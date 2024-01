Definida la final femenina del Abierto de Australia: Sabalenka va por el bicampeonato

La bielorrusa Aryna Sabalenka (2) superó a la estadounidense Coco Gauff (4) por 7-6(2) y 6-4, en una hora y 42 minutos, en lo que fue su partido más igualado desde que arrancó la competición, y repetirá final después de que el año pasado se hiciera con la corona del Abierto de Australia, su primer título 'grand slam'.



Sabalenka se convirtió en la primera jugadora desde Serena Williams (2016-2017) en repetir final a orillas del río Yarra.



Además de la final, la segunda posición mundial en el ranking WTA también estaba en juego en un partido que reeditó una última final del Abierto de Estados Unidos que contó con la joven Gauff como flamante campeona.

El inicio fue arrollador para la bielorrusa que, tal y como estaba previsto, no dejó que la estadounidense encontrara el ritmo mediante furiosos golpes muy planos y un gran porcentaje de primeros servicios.



Gauff, que se vio por debajo en el marcador con un imponente 5-2, fue capaz de remontar, después de que Sabalenka se encontrara con sus viejos fantasmas, las dobles faltas, y cometiera una con pelota de rotura favorable a la tenista de Florida.



A pesar de la igualdad en el marcador (5-5), Sabalenka era la que dominaba y Gauff, con rostro de preocupación, rezaba para que la buena sensación de pelota de su rival se esfumara. No fue así y se impuso Sabalenka en el juego de desempate tras apuntarse los primeros cuatro puntos, por 7-2.



El segundo parcial fue más estable, después de que ambas tenistas no perdonaran con sus servicios hasta el 4-4. Gauff, que del mismo modo que el joven Carlos Alcaraz frente a Alexander Zverev este miércoles no fue capaz de reencontrarse con su mejor versión, cometió dos errores no forzados con su servicio, para dar a Sabalenka un juego al resto que acabaría suponiendo el partido, tras cerrar el set al saque por 6-4.

Zheng disputará la otra final

Por su parte, Zheng Qinwen, que se convirtió en la segunda tenista china después de Li Na en alcanzar la final en Melbourne Park, se verá las caras en la gran final con Sabalenka (n.2), en lo que será su primer choque desde que arrancó la competición contra una jugadora situada en el top-50.



La asiática se instauró en la parte alta de la clasificación WTA después de lograr unos meritorios cuartos de final en el anterior Abierto de Estados Unidos, donde cayó frente a la que será su rival en la final del sábado, la bielorrusa Sabalenka.



Zheng volvió a mostrar una inalterable concentración, que ni siquiera se interrumpió con la larga asistencia médica que recibió su rival Dayana Yastremska, como consecuencia de unas molestias en la zona abdominal.



Zheng acabó el primer parcial (6-4) con peores números que la ucraniana, pero estuvo más a acertada a la hora de defender los puntos de rotura que concedió, al acabar con un meritorio cinco de seis en pelotas de 'break' salvadas.



La igualdad también fue protagonista de un segundo parcial en el que la china se apuntó una rotura en la recta final para establecer un 5-3 a su favor, que desembocaría en el 6-4 definitivo.

