"Es uno de los momentos más emocionantes de mi carrera": Nadal tras ganar el Abierto de Australia

El español Rafael Nadal, que consiguió el título del Abierto de Australia, el segundo en su vida, para elevar a veintiún los éxitos en torneos del Grand Slam, reconoció vivir uno de los "momentos más emocionantes" de su carrera deportiva.



Con la Copa de campeón bajo sus brazos, el español no pudo contener la emoción. Aventuró que el ruso Daniil Medvedev, finalista, saldrá alguna vez campeón del Melburne Park.



"Quiero felicitar a Medvedev; has jugado a un gran nivel y felicitar a todos su equipo. Este trofeo lo vas a ganar alguna vez no tengo dudas", dijo en el centro de la cancha donde remontó dos sets de desventaja para dar la vuelta a la situación.

Nadal recordó que no hace mucho no sabía si iba a poder volver a jugar al tenis. "Ha sido uno de los partidos más emocionantes de mi vida. Para mí esto es increíble. Hace mes y medio no sabía si iba a volver a jugar al tenis y ahora es increíble volver a estar aquí, delante de todo este público. No tengo palabras para agradecer de verdad todo este apoyo", dijo a la grada.



"Este es uno de los momentos más emocionantes de mi carrera y de mi vida. Gracias a toda la gente, el equipo, la familia, algunos no están aquí. Ellos saben lo difícil que ha sido el último año y medio", indicó Nadal.



"Hace mes y medio no sabía si iba a volver a jugar pero ahora estoy lleno de energía", subrayó.



Nadal selló su triunfo en el duodécimo set. Tras ganar el último punto se llevó las manos a la cara y rompió a llorar. Felicitó a su rival y se arrodilló sobre la pista. Después, acudió al palco donde está instalado todo su equipo y su familia.



Medvedev, por su parte, no escatimó elogios al español. Tenía el partido y el título, el segundo Grand Slam de su carrera, en la mano. Pero la reacción del español cambió la situación.

"¿Estas cansado?", bromeó Medvedev mirando a Nadal. "Has hecho un gran partido a un nivel alto", continuó.



"Estoy un poquito cansado pero felicidades a Nadal. Eres el héroe de la semana", continuó el número dos del mundo que felicitó después a todo su equipo.



"Hemos hecho lo mejor posible espero que lleguen más victorias. Agradezco a todos el apoyo a mis amigos, a mis padres a la familia. intentaré hacerlo mejor la próxima vez", apuntó Medvedev, finalista en Australia por segundo año seguido.