Nadal destaca su nivel en el primer set, tras clasificar a cuartos de Australia

El español Rafael Nadal (2) consideró que su nivel durante el primer set ante Fabio Fognini (18) fue el mejor desde que arrancó su camino en el Abierto de Australia, tras imponerse al italiano en los octavos de final por 6-3, 6-4 y 6-2.

“Es normal que mi nivel haya sido superior porque he podido entrenar dos días seguidos. Eso crea una gran diferencia. Mi condición física necesita seguir mejorando”, aclaró tras acceder por duodécima vez a los cuartos de final del ‘major’ australiano.



“¿Es oficial que Berrettini se ha retirado? Creo que la he liado”, desveló en rueda de prensa, antes de que el torneo anunciara oficialmente que el italiano Matteo Berrettini no iba a disputar por lesión su partido ante el griego Stefanos Tsitsipas (5).



"Es joven y fuerte. Pero partidos como el de hoy me ayudan a ponerme en forma y estar preparado para dar un paso más este miércoles”, comentó sobre su choque con el heleno en cuartos de final.

“Si comparamos cómo estaba hace cinco días y cómo estoy ahora mismo, es totalmente diferente. Mi perspectiva y motivación han cambiado totalmente”, dijo después de ser capaz de encontrar una solución a sus problemas de espalda que le impidieron participar en la Copa ATP y le llevaron a disputar con dificultades sus dos primeros partidos en el Abierto de Australia.