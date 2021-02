Osaka tras ganar en Australia: "No me interesa el número uno”

La japonesa Naomi Osaka (3) desveló que su madre le llamó tras su victoria en la final del Abierto de Australia para pedirle que intentara concentrarse más en meter más bolas dentro.

"Me llama cada vez que juego para pedirme más acierto. Es muy graciosa ella", agregó después de cerrar su cuarta corona en competición Grand Slam.

"Hoy ha sido una batalla más mental. Las dos estábamos muy nerviosas. Yo especialmente estaba muy nerviosa a pesar de que había jugado ya tres finales", comentó tras cerrar su segundo título a orillas del río Yarra.

"No me interesa la clasificación y el número uno. No juego todos los torneos, así que mi único objetivo pasa por ser la mejor en esos torneos", aclaró al superar a la rumana Simona Halep y convertirse en la segunda clasificada mundial.

La japonesa, que lleva más de un año sin perder un partido oficial, comentó entre risas que se sentía un poco perjudicada después del brindis que organizó el director del torneo Craig Tiley en la rueda de prensa posterior al partido.

Osaka, que tan sólo necesita los títulos en Roland Garros y Wimbledon para completar los cuatro, explicó que se le suele atragantar hierba porque nunca jugó de joven y que en tierra debe prepararse este año.