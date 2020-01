Zverev derrota a Wawrinka y jugará su primera semifinal del Abierto de Australia

El alemán Alexander Zverev, séptimo jugador mundial, se clasificó para su primera semifinal de un Grand Slam al derrotar este miércoles en el Open de Australia al suizo Stan Wawrinka (15º), por 1-6, 6-3, 6-4, 6-2.

"Nadie puede imaginar lo que significa esto para mí. He trabajado duro para mejorar mi servicio y hoy he tenido los frutos de ese trabajo, en el mejor momento, porque es un Grand Slam donde hay que jugar el mejor tenis", dijo Zverev.

Mire acá: Djokovic se enfrentará a Federer en semifinales del Abierto de Australia

"Estaba dispuesto a explicar a los periodistas por qué había perdido en tres sets", reconoció Zverev en referencia a su rápida derrota en la primera manga, antes de afirmar que "necesité un set para acostumbrarme a su bola".

El alemán, que ha ganado ya tres títulos de Masters 1000 (Roma 2017, Canadá 2017 y Madrid 2018) y se impuso en el Masters de fin de temporada en Londres en 2018, no había superado nunca los cuartos de final en uno de los grandes torneos. No obstante, cree que el hecho de alcanzar por fin, a sus 22 años, las semifinales de un Grand Slam, no es todavía "el día más bonito de mi vida".

"¡Lo siento pero me gustan los títulos!", subrayó el jugador, que alcanzó el tercer puesto de la ATP en 2017, convirtiéndose en el jugador más joven en meterse entre los tres primeros del mundo desde Novak Djokovic en 2007.

Tras su primera vuelta, había anunciado que donaría 10.000 dólares por victoria y la casi totalidad de su prima (hasta 4,12 millones de dólares australianos, es decir, 2,5 millones de euros para el vencedor) a las víctimas de los incendios que devastan Australia.

Puede ver: Federer clasificó a semis del Abierto de Australia en un inédito partido

"Ya podía decirlo después de la primera vuelta, ¿eh?, ¡Pero sigue siendo el caso! con esos 4 millones de dólares australianos podría comprarme coches, pero hay gente que necesita ese dinero para reconstruir su casa. Mis padres siempre me enseñaron que hay que ayudar a la gente que lo necesita", afirmó.

Para alcanzar ese monto, primero tendrá que llegar a la final superando al ganador del duelo que enfrenta al número uno del mundo, Rafa Nadal, y a Dominic Thiem (5º).

"Estaré en el hotel bebiendo coca-cola fresca mientras miro la tele. Espero verlos durante seis horas y que terminen muy cansados", ironizó.