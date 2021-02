Zverev se ilusiona en Australia: "Quiero ganar los cuatro Grand Slams, pero no será fácil"

El alemán Alexander Zverev tiene claros sus objetivos este año. Quiere "ganar los cuatro Grand Slams", y que los Juegos Olímpicos de Tokio sean "importantes" para él.



Así lo señala en declaraciones cedidas a Eurosport, cadena que transmitirá integramente el Abierto de Australia, a partir del día 8 de febrero. "Quiero ganar los cuatro Grand Slams, pero hay que ser realista. No será fácil. El foco está claramente en los cuatro Grand Slams. Cada vez estoy más cerca y para eso trabajo. Los Juegos Olímpicos serán importantes para mí", señala el germano, quien además es consciente de que la situación actual demanda ayuda por parte de todos.

"2021 es un año para mí en el que quiero ayudar a la gente. En general, quiero ayudar a la gente en esta época de pandemia y crear mi propia fundación, en la que estoy trabajando ahora mismo con Mischa. (su hermano)", dice.



"Todas las historias que he tenido no han sido bonitas. Pero hay que aprender de ellas y convertirse en una mejor persona. Eso es lo que estoy intentando hacer ahora. Intento hacer de un tenista algo más que un simple tenista", prosigue Zverev en tono filosófico.



"Creo que eso es muy importante. Si miras a Roger o a Novak, siempre están intentando hacer algo más grande. Sólo espero que 2021 sea un año mucho más positivo para mí de lo que fue 2020", añade.



Zverev, que ha confirmado que será padre en el primer trimestre del año, comenta que se encuentra emocionado por esta nueva situación.



"Marzo es el momento. Tengo unas ganas tremendas de que llegue. Es un momento cumbre en la vida de cualquier persona, por supuesto. Vamos a ver cómo va a cambiar mi vida. Es la noticia más bonita que he recibido en 2020", dice al respecto.



Como todos los jugadores que quieren participar en el primer grande de la temporada, Zverev cumplió con la cuarentena exigida por Tennis Australia, y señala que no hay que alterarse por ello.



"Estamos todos sanos. El periodo de cuarentena en realidad no fue tan malo como la gente pensaba que sería", dice. "Se nos permitió entrenar todos los días, excepto a los que estaban en cuarentena dura. Me encuentro bien y estoy deseando que llegue la Copa ATP".

"También tenemos que entender dónde estamos. Estamos en un país que ya no tiene casos de coronavirus y que ha hecho un muy buen trabajo. Los jugadores tenemos que pasar por esto ahora y no alterarnos por ello, porque después de esto también podremos vivir una vida normal aquí", comenta.



Sobre las peticiones que Novak Djokovic hizo para la cuarentena, y que fueron denegadas por el Gobierno australiano. Zverev también se responsabiliza. "Esas fueron las demandas de otros jugadores que están en la cuarentena. Estábamos todos en un chat de grupo. Novak estaba allí como líder y como número uno del mundo y envió la carta. No era su propia carta, eran los puntos que pedían otros jugadores. Se le volvió a mostrar como el malo de la película, lo que no es cierto, porque sólo estaba dando la cara por los demás", expresa Zverev.