Bernard Tomic sería el primer tenista contagiado de coronavirus

Pese a la suspensión de todos los eventos de la ATP y de la WTA, el australiano Bernard Tomic se convertiría en el primer tenista en estar contagiado de coronavirus. El australiano, quien se refirió a su situación, aseguró que está en cuarentena desde su regreso a Estados Unidos proveniente de México y que no pudo regresar a casa pues su situación de salud no se lo permitió, por lo que permanece alejado del resto de personas a la espera de un diagnóstico de salud.

Lea también: Eder Chaux decidió hablar sobre su estado de salud, tras rumores de coronavirus

"Desde el martes pasado empecé a sentirme mal, con algunos problemas respiratorios, mientras mi sistema inmune no funcionaba de la mejor manera. De tal forma, decidí permanecer en Miami, sin embargo, estoy lejos de todos tal como ha sido aconsejado en estos casos. Aún no he sido diagnosticado de coronavirus, pero tengo todos los síntomas", aseguró el tenista en sus declaraciones.

Posteriormente, señaló: "Probablemente fui contagiado en mi viaje desde Monterrey hacia Miami, la semana pasada. La gente necesita tomarse esto de manera seria, especialmente en casa, Australia. Con base en ello, no sé cuánto tendrá que durar mi cuarentena, permaneceré alejado de todos, por lo menos, hasta que pueda ser diagnosticado".

Le puede interesar: NBA, PGA Tour, MLB y MLS podrían tardar más de lo esperado en reanudarse

Tomic alcanzó a ser el número 17 del ranking ATP y actualmente se encuentra en la casilla 200 de la clasificación mundial. A sus 27 años, el australiano no estaba teniendo el mejor momento de su carrera y aunque todavía lograba victorias importantes, no había vuelto a lograr el mismo rendimiento que en 2016, cuando alcanzó el escalafón más alto en el profesionalismo y se pensaba que tenía mucha más proyección.

Entre los cuatro títulos que tiene el tenista oceánico, se destacan los conseguidos en los ATP 250 de Bogotá, durante los años 2014 y 2015.