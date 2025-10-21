Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 16:06
Bogotá vuelve a ser protagonista en el mundo tenis: nuevo Challenger llega a la ciudad
El torneo se vivirá en el mes de noviembre.
Bogotá se alista para ser el centro del tenis con el Challenger Seguros del Estado 2025, evento que promete convertir al Club Los Lagartos en el epicentro del deporte blanco durante la última semana de noviembre. El torneo marcará el cierre del calendario ATP con un espectáculo que combina competencia, lujo y hospitalidad al más alto nivel.
Durante la presentación, Manuel Mate, director del torneo, destacó que el certamen es una oportunidad para demostrar la capacidad de Colombia de organizar eventos internacionales con los más altos estándares: “Queremos ofrecer una experiencia que refleje el espíritu competitivo del tenis y el nivel de hospitalidad que caracteriza a nuestro país”.
Lea también: Roldán habló ¿Por qué no hubo sexto cambio en el caso de Enamorado?
Otras Noticias
El torneo se disputará del 26 al 30 de noviembre, con la presencia de tenistas colombianos e internacionales que buscarán sumar puntos cruciales en el circuito ATP. A partir del 4 de noviembre se conocerá el listado oficial de jugadores, lo que genera gran expectativa entre los aficionados que esperan ver en acción a figuras emergentes y consagradas.
Por su parte, Humberto Mora, presidente de Seguros del Estado, enfatizó la importancia del respaldo empresarial al deporte: “El tenis refleja valores que compartimos: disciplina, respeto y excelencia. Apostar por este evento es una manera de impulsar nuevos talentos y ofrecer experiencias de clase mundial al público local”.
Le puede interesar: ¿Manuel Pellegrini llegaría a Chile? Director deportivo da claves
Más que un torneo, esta cita promete ser una experiencia integral: zonas de hospitalidad exclusivas, ambientación inspirada en los grandes torneos europeos, gastronomía premium y una puesta en escena que elevará el estándar de los eventos deportivos en el país.
Con esta apuesta, Bogotá reafirma su posición como un destino de lujo para el tenis y los eventos internacionales, cerrando el año con una cita que une competencia, elegancia y pasión.
Fuente
Antena 2