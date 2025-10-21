Bogotá vuelve a ser protagonista en el mundo tenis: nuevo Challenger llega a la ciudad

El torneo se disputará del 26 al 30 de noviembre, con la presencia de tenistas colombianos e internacionales que buscarán sumar puntos cruciales en el circuito ATP. A partir del 4 de noviembre se conocerá el listado oficial de jugadores, lo que genera gran expectativa entre los aficionados que esperan ver en acción a figuras emergentes y consagradas.

Por su parte, Humberto Mora, presidente de Seguros del Estado, enfatizó la importancia del respaldo empresarial al deporte: “El tenis refleja valores que compartimos: disciplina, respeto y excelencia. Apostar por este evento es una manera de impulsar nuevos talentos y ofrecer experiencias de clase mundial al público local”.

Más que un torneo, esta cita promete ser una experiencia integral: zonas de hospitalidad exclusivas, ambientación inspirada en los grandes torneos europeos, gastronomía premium y una puesta en escena que elevará el estándar de los eventos deportivos en el país.

Con esta apuesta, Bogotá reafirma su posición como un destino de lujo para el tenis y los eventos internacionales, cerrando el año con una cita que une competencia, elegancia y pasión.