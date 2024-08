Cabal y Farah lanzaron ‘Colombian Power’: “No todo es color de rosa”

Este jueves 22 de agosto fue el lanzamiento oficial de ‘Colombian Power’, el libro de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah que recuenta cómo llegaron a ser la pareja de doblistas más importante de Colombia, tanto así, que alcanzaron a ser número uno del mundo.

El libro nació para que los lectores conozcan un poco más de la batalla que tuvieron y de las dificultades que tuvieron a lo largo de sus carreras profesionales. Las luchas superadas hasta tal punto de inmiscuirse en la primera casilla del ranking. ‘Colombian Power’ recalca el poder que tienen los colombianos. No solo los dos tenistas sino todo el deporte local, y fue otra de las razones por la cual se atrevieron a retratarlo.

La idea de escribir un libro empezó desde que lograron ese histórico título en Wimbledon 2019 cuando en casi cinco horas, vencieron a la pareja francesa de Nicolas Mahut y Édouard Roger-Vasselin en cinco sets. Una lucha que inició con la caída en el primer set 7-6, ganaron el segundo y el tercero ambos por 6-7, cayeron en el cuarto 7-6 y ganaron el último 3-6.

Pero claro, aunque muchos lo ven como una presea histórica, y, aunque no deja de serlo, hay muchos que no saben la batalla que cada uno tuvo que luchar y vencer, tanto así, que hasta dudaron de seguir en el tenis. Justamente, esta es la razón por la cual escribir un libro, retratando los momentos más duros que tuvieron antes y después de Wimbledon 2019.

“LA VIDA NO ES COLOR DE ROSA”: JUAN SEBASTIÁN CABAL

En el lanzamiento del libro oficial, ‘Colombian Power’, el punto de partida fue una charla con Mónica Laverde, editora. “Nuestra historia parte en dos la historia del tenis colombiano y es una ayuda a futuros deportistas”, inició Juan Sebastián Cabal. Robert Farah, por su parte, afirmó que este libro “contará con historias que no se cuentan en el día a día de nuestras carreras. Hay varias situaciones en las que tuvimos problemas que sacamos adelante, los torneos que pudimos jugar, la gente no se da cuenta de lo que se vive detrás”.

El libro es para todo el mundo y para los interesados en conocer el trasfondo de un deporte como lo es el tenis y de las dificultades que deportistas viven. Juan Sebastián y Robert vivieron dos capítulos que casi los saca del profesionalismo. Farah dudó de su camino como tenista, “la vida y el instinto tienen la razón y demuestran el camino que se debe tomar. En ese momento, no sentía mi sueño de ser tenista profesional. La vida me llamaba a tomar otro camino diferente. Quería alejarme de la presión que sentía de ser profesional”.

Por los lados de Juan Sebastián Cabal, su hijo Jacobo se enfermó, mientras la pareja competía en los mejores torneos, “no todo es color de rosa como la gente cree. Hay partes muy duras de cada proceso. Ese es el peor momento que he tenido en mi carrera. Tener a un hijo enfermo no es para nada bonito, y más cuando no se supo el diagnóstico en esos tres meses. Menos mal encontré un grupo de trabajo que lo entendió desde el principio”.

LA CÚSPIDE MUNDIAL TRAS GANAR WIMBLEDON

“Ganar Wimbledon fue un montón de aprendizajes que hicimos desde hace treinta años. Esa fue nuestra entrega de tesis y nos graduamos con honores. Desde los tres años. Gané Wimbledon a los 32 años, son 29 poniendo en práctica todo para conseguir esto”, mencionó Robert Farah. “Tenía el instinto de que nos íbamos a ganar Wimbledon”, complementó Farah.

Luego de Wimbledon vino el US Open en 2019, donde volvieron a ganar y subieron al ranking ATP a la primera posición. Juan Sebastián Cabal mencionó cómo fue ese año, “fue muy lindo, aunque no empezó de la mejor manera, perdimos como tres partidos inicialmente. El rompecabezas se había armado, ganamos dos torneos y confiábamos mucho en nosotros. Ganar un torneo era normal, cuando no lo era. Nos paró fue el COVID”.

Esa lucha de Wimbledon, US Open, y los inicios de, tal vez, el mejor momento para la pareja de tenistas fue lo que inicialmente, llevó a escribir un libro que retratara con lo que tuvieron que lidiar para conquistar grandes torneos. Mucho de ese éxito vino con el entrenador, Jeff Coetzee. Un perfil exigente, que ni los dejaba descansar cuando ganaban un torneo. Solo tenía cabeza para que entrenaran y que corrigieran errores.

Tras el retiro, dejando huella, ambos concuerdan que no extrañan el tenis como deportistas profesionales por distintas razones. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ahora se destacan en el pádel y forjándose como entrenadores, uno de Nicolás Barrientos, y Farah de Lucas Velasco, un joven de 16 años.