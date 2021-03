Cabal y Farah, otra vez campeones de un ATP 500, esta vez en Dubai

Dieciocho meses después, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah lograron un título profesional, tras coronarse campeones del Abierto de Dubai, torneo ATP 500. La pareja vallecaucana se impuso en dos sets a Mate Pavic y Nikola Mektic con parciales de 7-6(0) y 7-6(4). De esta forma le dieron fin a una racha que no les permitió brillar en las grandes citas del tenis en los últimos meses.

Cabal y Farah, campeones de Wimbledon y US Open en el 2019, volvieron a ganar un certamen ATP 500. Ya suman a su palmarés su cuarto título de esta categoría tras ganar en Río (2014 y 2016) y Barcelona, Conde de Godó, (2019). Así las cosas, los dos mejores tenistas en el dobles de la ATP, ponen fin a un ayuno que se remontaba, precisamente, al US Open de hace dos años.

Aunque las expectativas eran altas a comienzos de la temporada 2020, la pandemia mundial puso freno a los planes de Cabal y Farah en el circuito mundial profesional. Ambas raquetas tuvieron que prepararse en Colombia, esperando el retorno de las competencias oficiales. No obstante, cuando llegaron las grandes citas del calendario el año pasado, el rendimiento de los dos colombianos no fue el mejor, quedando eliminados en las primeras rondas, tanto del US Open como de Roland Garros.

En el 2021, la situación fue similar a la del curso anterior. Eliminaciones tempraneras en el Australian Open, así como en Rotterdam y Doha, donde no pudieron pelear las instancias finales, generaron cierta preocupación. No obstante, en Dubai las cosas fueron a otro precio.