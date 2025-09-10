Camila Osorio avanza en el WTA 500 de Guadalajara; ya tiene rival en octavos de final

La colombiana Camila Osorio, octava favorita, derrotó este martes por 7-5, 7-5 a la rusa Kamilla Rakhimova y accedió a los octavos de final del WTA 500 de Guadalajara.



Osorio, 69 del mundo, fue mejor en los momentos cruciales en un partido de una docena de quiebres de saques, en el que rompió el servicio de su rival en el duodécimo juego de ambos sets.

