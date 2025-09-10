Actualizado:
Camila Osorio avanza en el WTA 500 de Guadalajara; ya tiene rival en octavos de final
Emiliana Arango también alcanzó la segunda ronda de este certamen.
La colombiana Camila Osorio, octava favorita, derrotó este martes por 7-5, 7-5 a la rusa Kamilla Rakhimova y accedió a los octavos de final del WTA 500 de Guadalajara.
Osorio, 69 del mundo, fue mejor en los momentos cruciales en un partido de una docena de quiebres de saques, en el que rompió el servicio de su rival en el duodécimo juego de ambos sets.
Con un porcentaje de primeros servicios del 91 por ciento, Osorio mostró seguridad, aunque cometió cinco dobles faltas. Ambas jugadoras cometieron 23 errores no forzados, pero la colombiana hizo 26 tiros ganadores por solo 10 de su oponente.
"La idea fue jugar punto por punto, Rakhimova es una jugadora muy difícil de vencer, pero las cosas salieron", dijo Osorio que en la fase de las 16 mejores enfrentará a la estadounidense Iva Jovic, 73 del ránking mundial.
Emiliana Arango también avanzó en el torneo
En el resultado más sorpresivo del martes, la colombiana Emiliana Arango derrotó a la polaca Magda Linette, quinta preclasificada, que fue barrida en el primer set y luego se retiró.
Con gran efectividad en su primer servicio, Arango, 86 de la clasificación mundial, hizo quiebre en las tres oportunidades que tuvo de conseguirlo y salvó las dos opciones de Linette de romperle el saque a su rival.
Después del primer set, la polaca presentó molestias en la rodilla izquierda y se retiró. "Jugué ordenada ese primer set, me sentí cómoda; lamento que Magda no se haya sentido bien. Ahora sólo pienso en el segundo partido", dijo Arango, que en los octavos de final enfrentará a la australiana Storm Hunter, vencedora por 7-6(5), 4-6, 6-3 de la checa Katerina Siniakova.
