Jue, 25/09/2025 - 20:18
Camila Osorio logró remontada de 3 horas en el China Open; Emi Arango también avanzó
Las jóvenes tenistas colombianas disputan actualmente este torneo WTA 1000.
La segunda jornada del cuadro femenino del Abierto de China WTA 1000 dejó triunfos destacados para la representación hispanohablante, con las españolas Cristina Bucsa y Jessica Bouzas Maneiro, además de las colombianas Camila Osorio y Emiliana Arango, avanzando a la segunda ronda en Pekín.
Bucsa (n.65) sorprendió en la pista Diamond a la croata Donna Vekic (n.27) con un sólido 6-2 y 6-4 en apenas una hora y 22 minutos. La española dominó con autoridad desde el fondo y selló su pase tras aprovechar seis de las diez bolas de rotura que dispuso.
También firmó un estreno contundente Bouzas Maneiro (n.48), quien arrolló por 6-4 y 6-0 a la rumana Jaqueline Cristian (n.42) en solo 67 minutos en la pista Moon. La gallega cerró con un parcial de ocho juegos consecutivos y defendió con presteza las cinco bolas de rotura que dispuso Cristian.
Osorio y Arango avanzan a segunda ronda del Abierto de China
La jornada se completó con la hazaña de la colombiana Camila Osorio (n.83), que se impuso a la estadounidense Ann Li (n.47) luego de tres horas de batalla que incluyó una remontada en el marcador tras perder el primer set (5-7, 7-6(5), 7-5).
La tenista nacida en Cúcuta hace 23 años levantó un set y una rotura en contra en la segunda manga para terminar imponiéndose en una tarde dramática en la pista Brad Drewett. Ahora, Osorio se verá las caras contra la rusa Kalinskaya (n.29 del mundo).
Emiliana Arango ahora enfrentará una tenista local
Por su parte, la antioqueña Emiliana Arango también pudo celebrar en su debut en el torneo, logrando un triunfo más holgado que el hecho por su compatriota, pues derrotó en sets corridos (6-3 y 6-3) a la neerlandesa Suzan Lamens (n.57), victoria que le da el boleto para enfrentarse a la china Zheng Qinwen (n.9) en la siguiente ronda.
Mañana, viernes, entran en liza varias de las grandes favoritas: la vigente campeona Coco Gauff y Amanda Anisimova, ambas estadounidenses, además de la kazaja Elena Rybakina y la italiana Jasmine Paolini.
