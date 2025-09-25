Camila Osorio logró remontada de 3 horas en el China Open; Emi Arango también avanzó

La segunda jornada del cuadro femenino del Abierto de China WTA 1000 dejó triunfos destacados para la representación hispanohablante, con las españolas Cristina Bucsa y Jessica Bouzas Maneiro, además de las colombianas Camila Osorio y Emiliana Arango, avanzando a la segunda ronda en Pekín.



Bucsa (n.65) sorprendió en la pista Diamond a la croata Donna Vekic (n.27) con un sólido 6-2 y 6-4 en apenas una hora y 22 minutos. La española dominó con autoridad desde el fondo y selló su pase tras aprovechar seis de las diez bolas de rotura que dispuso.



También firmó un estreno contundente Bouzas Maneiro (n.48), quien arrolló por 6-4 y 6-0 a la rumana Jaqueline Cristian (n.42) en solo 67 minutos en la pista Moon. La gallega cerró con un parcial de ocho juegos consecutivos y defendió con presteza las cinco bolas de rotura que dispuso Cristian.

