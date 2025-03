Camila Osorio palpita su debut en la Copa Colsanitas 2025: "Es muy importante para mi"

Se acabó la cuenta regresiva y este lunes 31 de marzo arranca oficialmente una nueva edición de la Copa Colsanitas Zúrich 2025 en Bogotá. Hay mucha expectativa por la cantidad de jugadoras colombianas que estarán en el cuadro principal, ya que precisamente la defensora del título, Camila Osorio, se medirá en primera ronda a una compatriota.

En conferencia de prensa, Camila Osorio se mostró muy emocionada con la posibilidad de estar nuevamente en este torneo y aseguró que espera mostrar lo mejor de su tenis ante los aficionados nacionales.

"Feliz de estar nuevamente aquí en casa en Bogotá, con mi gente, con mi familia. Emocionada por empezar a competir y sí que sea una muy buena semana", dijo la tenista colombiana.

De su primer juego ante una compatriota, Osorio aseguró que será un duelo de muchas emociones ante Mariana Higuita quien hoy ya es considerada como una de las promesas del tenis femenino de nuestro país.

"Va a ser algo bastante especial, muy bonito tener que enfrentar a otra colombiana, me parece algo chévere también para todos. Espero que sea un buen partido, la verdad nunca me he enfrentado con Mariana, sé que lo viene haciendo muy bien, es una niña que es una promesa del tenis colombiano, así que va a ser un partido bastante difícil", explicó Camila.

Del momento físico y metal con el que llega para esta Copa Colsanitas Zúrich, la cucuteña aseguró que llega después de un buen inicio en el calendario de la WTA y que se siente confiada con poder llegar a las rondas definitivas.

"Me siento bien. Estoy con confianza. He tenido buenos partidos este principio de año, obviamente, pues la idea es seguir avanzando, seguir creciendo, tengo experiencia, así que espero afrontar de la mejor manera esta semana, este campeonato que es importante para mí y es bastante especial", explicó la colombiana.

Finalmente Camila Osorio aseguró sentir responsabilidad por su papel en el torneo que se juega en nuestro país y confió en poder disfrutar cada partido teniendo de su lado a al afición y a su familia que la acompañará durante toda la semana.

"Es un poco más de responsabilidad, pero igual quiero tener como esa misma sensación del año pasado que entré a disfrutarlo, me disfruté del público, las personas, mi familia, como que traté de aprovecharlo y tomarlo a mi favor. Espero que este año también pueda hacerlo”, finalizó Camila Osorio.