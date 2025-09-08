Camila Osorio recordó sus raíces e hizo conmovedoras confesiones

Camila Osorio afronta un nuevo reto en su carrera deportiva, pero lo hace con un enfoque que va más allá de los resultados y las clasificaciones. La cucuteña, que debutará este martes en el WTA 500 de Guadalajara, asegura que cada vez que pisa una cancha lo hace recordando a la niña que soñaba con ser profesional y agradeciendo la oportunidad de estar cumpliendo esas metas.

Camila Osorio hizo varias confesiones previo al Abierto de Guadalajara 2025

“Pienso mucho en la niña que fui y juego dando gracias porque estoy cumpliendo metas. Para mí, el tenis es una bendición; trabajé muy duro para llegar al circuito profesional y me concentro en agradecer”, confesó en entrevista con la agencia EFE.

Puede leer: La Vuelta a España NO terminaría el domingo 14, ¿por qué y cuándo se acaba?

Osorio recordó que desde muy pequeña tuvo que afrontar decisiones que cambiaron su vida. “Dejé a mi familia temprano: a los 11 años me fui a Estados Unidos. Si tuviera una hija me costaría dejarla ir a esa edad, por eso agradezco tanto a mis padres, que hicieron un gran esfuerzo para apoyarme”, dijo. Esa mezcla de sacrificio y determinación la ha llevado a ser reconocida por su energía en la cancha y su capacidad de lucha.

Sin embargo, las lesiones han sido un obstáculo constante. Actualmente se ubica en la casilla 69 del ranking WTA, lejos de su mejor registro en el puesto 33. “Es cansón tener tantas dolencias. No sé qué más debo hacer, pero ahora estoy sana y confiada en jugar bien”, señaló la colombiana.