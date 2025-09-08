Actualizado:
Camila Osorio recordó sus raíces e hizo conmovedoras confesiones
La colombiana viene de quedar fuera del US Open en octavos de dobles y ahora disputa el Abierto de Guadalajara.
Camila Osorio afronta un nuevo reto en su carrera deportiva, pero lo hace con un enfoque que va más allá de los resultados y las clasificaciones. La cucuteña, que debutará este martes en el WTA 500 de Guadalajara, asegura que cada vez que pisa una cancha lo hace recordando a la niña que soñaba con ser profesional y agradeciendo la oportunidad de estar cumpliendo esas metas.
Camila Osorio hizo varias confesiones previo al Abierto de Guadalajara 2025
“Pienso mucho en la niña que fui y juego dando gracias porque estoy cumpliendo metas. Para mí, el tenis es una bendición; trabajé muy duro para llegar al circuito profesional y me concentro en agradecer”, confesó en entrevista con la agencia EFE.
Osorio recordó que desde muy pequeña tuvo que afrontar decisiones que cambiaron su vida. “Dejé a mi familia temprano: a los 11 años me fui a Estados Unidos. Si tuviera una hija me costaría dejarla ir a esa edad, por eso agradezco tanto a mis padres, que hicieron un gran esfuerzo para apoyarme”, dijo. Esa mezcla de sacrificio y determinación la ha llevado a ser reconocida por su energía en la cancha y su capacidad de lucha.
Sin embargo, las lesiones han sido un obstáculo constante. Actualmente se ubica en la casilla 69 del ranking WTA, lejos de su mejor registro en el puesto 33. “Es cansón tener tantas dolencias. No sé qué más debo hacer, pero ahora estoy sana y confiada en jugar bien”, señaló la colombiana.
El debut de Camila será frente a la rusa Kamilla Rakhimova, número 76 del mundo, a quien ya ha derrotado en cuatro ocasiones. Pese a ese antecedente favorable, Osorio prefiere la prudencia: “No sirven las estadísticas, el partido que vale es el de mañana. Ella es una jugadora fuerte y saldré concentrada, con respeto”.
La colombiana ya sabe lo que es imponerse a grandes figuras: este mismo año venció a Naomi Osaka en Indian Wells y también ha competido de tú a tú contra jugadoras de la élite como Madison Keys y Amanda Anisimova.
Lejos de conformarse, Osorio se plantea volver al máximo nivel. “Debo mejorar muchas cosas, el servicio entre otras, y ser más paciente, pero no me siento lejos de la parte alta del ranking. Si me mantengo sana, podré estar muy arriba. Mi idea no es volver al lugar 33 donde estuve, sino a uno de los 10 primeros, tengo con qué”, aseguró.
Con tres títulos del WTA 250 de Bogotá en 2021, 2024 y 2025, además de finales y semifinales en torneos de peso, Camila Osorio quiere seguir alimentando su sueño. El primer paso será este martes en Guadalajara, donde buscará avanzar a los octavos de final y seguir demostrando que, más que una jugadora de talento, es una tenista que juega con gratitud y pasión.
