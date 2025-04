Camila Osorio reveló clave en Copa Colsanitas: "Este torneo es muy mental"

Nueva jornada de la Copa Colsanitas Zúrich presentada por Visa en las canchas del Country Club de la ciudad de Bogotá. Con una mañana y primeras horas de la tarde soleadas, María Camila Osorio enfrentó en los cuartos de final a Tatjana María, un duelo que ya ha dado de qué hablar en las ediciones pasadas de este torneo WTA.

Tatjana María ya sabe lo que es ser campeona en la Copa Colsanitas, pues, durante dos años seguidos dominó la competencia ganando en 2022 y en el 2023. No iba a ser una prueba sencilla, pero el tenis que ha manejado Camila Osorio durante los primeros partidos volvió a hacerse presente para fulminar a la alemana.

Como el año pasado, Camila Osorio despachó a Tatjana María en los cuartos de final. En aquella edición le costó más en un partido que se resolvió en tres sets. Por su parte, en esta ocasión, todo fue más sencillo con dos sets de 6-1 y 6-3 a favor de la colombiana.

CAMILA OSORIO: “JUGUÉ CON MUCHA PACIENCIA Y CABEZA. ESTE PARTIDO ES MENTAL”

A diferencia del partido de octavos de final, Camila Osorio lo resolvió sin dificultades. “Son sensaciones totalmente distintas al partido de ayer. Jugué un excelente tenis, es una oportunidad más para seguir en competencia, jugar ante mi público y esto sigue”, inició Camila.

“Entré al partido mucho más segura, más tranquila, confiando más y esto se vio reflejado en cómo jugué. Desde el calentamiento estaba más suelta, estaba tratando de jugar con mucha paciencia y mucha cabeza porque este partido es muy mental y todo salió excelente”, analizó la cucuteña.

También analizó el juego que tuvo Tatjana María y cómo logró resolver las falencias de la teutona, “ella estaba jugando más suelta, creo que al final cuando va abajo en el marcador uno se suelta más. Sacó bien, jugó bien sus puntos. Me mantuve bien de cabeza. Venía sacando bastante suave, pero terminé haciendo un ace. En esos momentos es cabeza, seguir con el plan de juego y concentrada con lo que tenía que hacer”.

Sobre jugar en Bogotá, mencionó que, “las condiciones se vuelven muy distintas a lo que estamos acostumbradas. Más que tenis es jugar con las emociones y con la cabeza. Cuando uno acepta eso, es cuando se dan los resultados. Juego con otra mentalidad y acepto más los errores en Bogotá”.

Camila Osorio afirmó que tuvo una charla con su equipo para preparar todo de cara a este juego, “cuando uno habla suelta todo y es mucho más fácil continuar. Hablé con mi equipo, no me sentía bien en el partido, pero hoy no fue así. Tenía muy claro todo lo que tenía que hacer y no debía darle chances. Eso me pasó el año pasado. Desde el primer punto tuve mucha confianza”.

De cara a la semifinal, “es difícil, no se sabe en qué condiciones voy a llegar. Habrá que esperar rival. Es lo divertido del tenis, hay que buscarle solución a los problemas que se presentan”. Su oponente saldrá de la llave entre Lea Bošković vs Julia Riera.