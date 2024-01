Camila Osorio salió a cobrar tras su derrota en el Abierto de Australia: "Nadie me quita"

Camila Osorio tuvo hace pocas horas su primera salida en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, y para sorpresa de muchos, se llevó una temprana derrota que la dejó en un lago lleno de críticas.

La tenista se enfrentó a la alemana Tatjana Maria y perdió con parciales de 7-5, 6(4)-7(7) y 6-4, por lo que se quedó así en la primera ronda.

Tras esta situación, muchos criticaron el nivel de Osorio, quien ha venido de más a menos pasando también por algunas lesiones, por lo que la raqueta colombiana no dudó en responder a la lluvia de malos comentarios que está recibiendo.

A través de su cuenta de X, Camila inició diciendo: "Triste lo de hoy. Pude hacerlo mejor".

Y de ahí en adelante se despachó contra sus críticos: "Imaginen levantarse todos los días a trabajar, que las cosas no se estén dando y que te señalen por eso. Nadie me quita lo que luché, por más que no jugué bien".

"Voy a seguir y seguir y seguir intentando. Gracias a Dios y a ustedes por la fuerza", terminó diciendo Osorio.

Así las cosas, la única opción que le queda ahora a Camila en este toreo es en dobles, donde hace pareja con Yulia Putintseva y en la noche de este lunes 15 de enero se medirán a la dupla conformada por Kateřina Siniaková y Storm Hunter.