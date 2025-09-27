Cargando contenido

Camila Osorio, tenista colombiana
Camila Osorio en competencia
AFP
Tenis
Actualizado:
Sáb, 27/09/2025 - 11:21

Camila Osorio sigue avanzando en China Open; Emi Arango no logró pasar a 8vos

La tenista cucuteña volvió a celebrar en territorio asiático.

La colombiana Camila Osorio protagonizó una trabajada victoria frente a Anna Kalinskaya (6-1, 4-6 y 6-4), la cual le otorga un duelo en octavos de final contra la francesa Lois Boisson, quien también tuvo que jugar tres sets para vencer a la jugadora de Hungría Dalma Rebeka Gálfi. 

La tenista cucuteña de 23 años sigue en competencia en este torneo de la categoría WTA 1000, donde ya se había exigido de gran manera en la primera ronda del torneo, pues tuvo que jugar por alrededor de tres horas para remontar el compromiso frente a la estadounidense Ann Li. 

Emiliana Arango no pudo avanzar a los octavos de final 

La china Zheng Qinwen cumplió con su condición de favorita y derrotó este sábado a la colombiana Emiliana Arango (n.50) por 6-3 y 6-2 en la pista central Diamond del Abierto de China, donde se medirá en la siguiente ronda con la checa Linda Noskova (n.27). 
 
Arango, que entró al cuadro como repescada y ya había vencido a la neerlandesa Lammes para instalarse en la segunda ronda, mostró resistencia en los intercambios y firmó un alto porcentaje de primeros saques (78 %), pero no logró transformar esa regularidad en puntos ganados, puesto que apenas se impuso en un 54 % de esos servicios, mientras que Zheng superó el 64 %. 

Otros resultados en el China Open 2025 

La número dos del mundo, Iga Swiatek, y principal cabeza de serie del Abierto de China, debutó en el torneo con una clara victoria sobre la local Yuan Yue (6-0 y 6-3) y se medirá ahora a la estadounidense Emma Navarro en tercera ronda. 

Entre las hispanohablantes, la gallega Jéssica Bouzas Maneiro confirmó su gran momento al imponerse a Dayana Yastremska (7-5 y 6-4) y enfrentará en la siguiente ronda a la rusa Mirra Andreeva, 

La española Cristina Bucsa, en cambio, cayó en segunda ronda ante la británica Emma Raducanu (6-3 y 6-3), que se enfrentará a Jessica Pegula (n.7), que avanzó con un claro triunfo sobre Ajla Tomljanovi por 6-0 y 6-3. 
 
El torneo continuará este domingo con la tercera ronda, en la que Coco Gauff, Jasmine Paolini, Amanda Anisimova y la española Paula Badosa buscarán su pase a los octavos de final. 

Fuente
Agencia EFE / Antena 2
