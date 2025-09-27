Camila Osorio sigue avanzando en China Open; Emi Arango no logró pasar a 8vos

Otros resultados en el China Open 2025

La número dos del mundo, Iga Swiatek, y principal cabeza de serie del Abierto de China, debutó en el torneo con una clara victoria sobre la local Yuan Yue (6-0 y 6-3) y se medirá ahora a la estadounidense Emma Navarro en tercera ronda.

Entre las hispanohablantes, la gallega Jéssica Bouzas Maneiro confirmó su gran momento al imponerse a Dayana Yastremska (7-5 y 6-4) y enfrentará en la siguiente ronda a la rusa Mirra Andreeva,

La española Cristina Bucsa, en cambio, cayó en segunda ronda ante la británica Emma Raducanu (6-3 y 6-3), que se enfrentará a Jessica Pegula (n.7), que avanzó con un claro triunfo sobre Ajla Tomljanovi por 6-0 y 6-3.



El torneo continuará este domingo con la tercera ronda, en la que Coco Gauff, Jasmine Paolini, Amanda Anisimova y la española Paula Badosa buscarán su pase a los octavos de final.