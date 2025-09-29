Camila Osorio sufrió en el China Open; así le fue en su partido contra Swiatek

La polaca Iga Swiatek, primera cabeza de serie y número dos del mundo, avanzó este lunes a los octavos de final del Abierto de China tras la retirada de la colombiana Camila Osorio (n.83), que abandonó el partido por molestias físicas después de ceder el primer set por 6-0 en la pista central Diamond.



Swiatek dominó con claridad el primer parcial, en el que ganó el 64 % de los puntos y convirtió tres de sus cinco oportunidades de quiebre, la polaca salvó las cuatro bolas de ruptura que enfrentó y mostró mayor consistencia en los intercambios, frente a una Osorio lastrada por las dobles faltas (cuatro) y con escaso rendimiento en el segundo saque (25 % de puntos ganados).

Lea también: Confirmado el artista para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026