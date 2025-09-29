Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 08:10
Camila Osorio sufrió en el China Open; así le fue en su partido contra Swiatek
La tenista colombiana disputó los octavos de final del torneo de la WTA 1000.
La polaca Iga Swiatek, primera cabeza de serie y número dos del mundo, avanzó este lunes a los octavos de final del Abierto de China tras la retirada de la colombiana Camila Osorio (n.83), que abandonó el partido por molestias físicas después de ceder el primer set por 6-0 en la pista central Diamond.
Swiatek dominó con claridad el primer parcial, en el que ganó el 64 % de los puntos y convirtió tres de sus cinco oportunidades de quiebre, la polaca salvó las cuatro bolas de ruptura que enfrentó y mostró mayor consistencia en los intercambios, frente a una Osorio lastrada por las dobles faltas (cuatro) y con escaso rendimiento en el segundo saque (25 % de puntos ganados).
Camila Osorio prefirió retirarse tras sufrir molestias físicas
El encuentro se interrumpió al inicio del segundo set, cuando la tenista cucuteña de 23 años, aquejada de problemas en el costado derecho, solicitó la intervención médica y optó por retirarse apenas 40 minutos después de comenzar la contienda.
La colombiana, que había alcanzado por primera vez la tercera ronda en Pekín tras derrotar a la estadounidense Ann Li y a la rusa Anna Kalinskaya, puso fin así a su mejor actuación en este torneo.
Swiatek sigue firme en el China Open
Campeona en Pekín en 2023 y reciente ganadora en Seúl, acumula cinco victorias seguidas en la gira asiática, jugadora que recordemos tiene 6 títulos de Grand Slam: Roland Garros cuatro veces, una vez Wimbledon y el restante en el Abierto de los Estados Unidos.
La polaca buscará los cuartos de final del WTA 1000 pequinés ante la estadounidense Emma Navarro (n.17) (quien avanzó tras superar a la francesa Loïs Boisson), en un cruce repetido dos veces en el circuito, con sendas victorias para Swiatek.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2