Camila Osorio vuelve al triunfo: La colombiana arrasó en su debut

Una actuación sólida ante Bronzetti

En su debut, la tenista cucuteña se impuso con autoridad a la italiana Lucia Bronzetti, firmando un contundente 6-2 y 6-1en un partido que apenas superó la hora de duración. Desde el inicio, Osorio se mostró dominante en cada intercambio, presionando constantemente con su devolución y encontrando profundidad en sus golpes. Su efectividad al resto fue determinante: aprovechó 4 de 5 oportunidades de quiebre y cerró el encuentro con un 80% de acierto en ese apartado. Además, ganó 55 puntos frente a 31 de su rival, demostrando una clara superioridad en ritmo, precisión y control del juego.

Este triunfo tiene un sabor especial para Osorio, quien no celebraba una victoria en el circuito WTA desde hace casi un mes. Su última alegría había sido ante Anna Kalinskaya en el China Open, por lo que este resultado llega como un impulso anímico necesario luego de su eliminación en la qualy de Ningbo. La colombiana vuelve a competir con confianza, algo que se había diluido en medio de los altibajos del calendario asiático.