Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 20:57
Camila Osorio vuelve al triunfo: La colombiana arrasó en su debut
Camila Osorio vuelve a la victoria después de unas semanas complicadas.
Camila Osorio comenzó con paso firme su participación en el WTA 250 de Guangzhou, torneo que marca el cierre de su gira por Asia y que representa una oportunidad ideal para reencontrarse con su mejor tenis. La colombiana venía de semanas irregulares, pero en China parece haber recuperado sensaciones y confianza, mostrando nuevamente el temple y la claridad de juego que la llevaron a ser una de las figuras del tenis latinoamericano.
Una actuación sólida ante Bronzetti
En su debut, la tenista cucuteña se impuso con autoridad a la italiana Lucia Bronzetti, firmando un contundente 6-2 y 6-1en un partido que apenas superó la hora de duración. Desde el inicio, Osorio se mostró dominante en cada intercambio, presionando constantemente con su devolución y encontrando profundidad en sus golpes. Su efectividad al resto fue determinante: aprovechó 4 de 5 oportunidades de quiebre y cerró el encuentro con un 80% de acierto en ese apartado. Además, ganó 55 puntos frente a 31 de su rival, demostrando una clara superioridad en ritmo, precisión y control del juego.
Este triunfo tiene un sabor especial para Osorio, quien no celebraba una victoria en el circuito WTA desde hace casi un mes. Su última alegría había sido ante Anna Kalinskaya en el China Open, por lo que este resultado llega como un impulso anímico necesario luego de su eliminación en la qualy de Ningbo. La colombiana vuelve a competir con confianza, algo que se había diluido en medio de los altibajos del calendario asiático.
Un nuevo desafío ante una rival exigente
El siguiente reto no será sencillo. Camila se medirá a la estadounidense Ann Li, segunda cabeza de serie del torneo, quien viene de superar a Victoria Jiménez Kasintseva en un apretado 6-4 y 7-6(4). Será una prueba importante para la cucuteña, que buscará mantener su solidez y ratificar que está lista para cerrar la temporada con buenas sensaciones. Más allá del resultado, Osorio ha demostrado que su tenis sigue vigente y que su regreso a los primeros planos del circuito WTA es cuestión de tiempo y constancia.
Fuente
Antena 2