Cancelado el Masters 1000 de Indian Wells por brote de coronavirus

El torneo de Indian Wells, uno de los más importantes de los circuitos de la ATP y la WTA, que debía iniciarse este lunes en esta localidad en el desierto de California, fue cancelado debido a la epidemia mundial de coronavirus, anunciaron el domingo los organizadores.

La decisión de suspender el torneo se tomó luego de que "el Departamento de Salud pública del condado de Riverside declaró una emergencia sanitaria para el valle de Coachella tras un caso confirmado de coronavirus (COVID-19) a nivel local", indicó la organización del torneo en un comunicado.

Se trata de la primera cancelación de un gran evento deportivo en Estados Unidos por el brote.

Indian Wells, donde se esperaba la presencia de figuras como Rafael Nadal o Novak Djokovic, es uno de los torneos más importantes de tenis fuera de los cuatro Grand Slams, y es también el primero de los nueve Masters 1000 de la temporada.

Los organizadores habían adelantado que planeaban reforzar las medidas sanitarias en las instalaciones pero finalmente optaron por la cancelación después de que el Departamento de Salud Pública confirmara un contagio a nivel local.

"Estamos muy decepcionados de que el torneo no vaya a jugarse, pero la salud y la seguridad de la comunidad local, aficionados, jugadores, voluntarios, patrocinadores, empleados, vendedores y todo el mundo involucrado en el evento es de una importancia primordial", declaró el director del torneo, Tommy Haas.

