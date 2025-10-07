Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 12:14
Carlos Alcaraz a un paso de cerrar el año como número 1 en el ranking ATP
El tenista español está cada vez más cerca de terminar el año como mejor jugador del mundo.
Carlos Alcaraz acaricia la oportunidad de cerrar el 2025 como el número 1 en el ranking ATP, después de arrebatarle la posición a Sinner tras vencerlo en el último Grand Slam del año, el español asumió como el mejor jugador del mundo y ahora es muy complicado que el italiano pueda recuperar su lugar.
Alcaraz viene de ganar el ATP 500 de Tokio y decidió tomarse un pequeño descanso tras sentir una molestia en su tobillo izquierdo en la final del torneo, esta baja por lesión aumentaba la posibilidad de Sinner de restarle puntos a su diferencia en Shangái.
Sinner abandonó por molestias
Era una oportunidad para el tenista italiano de defender 1000 puntos en Shangái y acercarse a Alcaraz para poner el final de temporada en vilo con quien se llevaría el número uno al terminar el año, pero los problemas físicos no se lo permitieron y tuvo que abandonar en segunda ronda logrando defender únicamente 50 puntos. El italiano que también había ganado el ATP 500 de Pekín en los últimos días, empezaba con una carrera por conseguir prácticamente todo lo que se juega en este final de año.
Sin embargo, el cuerpo dijo no y Sinner tuvo que abandonar el masters 1000 de Shangái por problemas de calambres que no le permitieron terminar el partido, con esto la ausencia de Alcaraz no se hizo notar y el español está cada vez más cerca de terminar el año en el top. Solo tiene que alcanzar la final del París-Bercy y con eso se asegura terminar el año como mejor del mundo y esto solo será necesario si es que Sinner gana los tres trofeos que disputará hasta final de año.
Esto se le viene a los número uno y dos
Tras su retiro en Shanghái, Jannik Sinner se enfocará en recuperarse físicamente de los calambres que lo obligaron a abandonar el torneo y en preparar su regreso para el tramo final de la temporada. Su calendario apunta al ATP 500 de Viena y al Masters 1000 de París, antes de disputar las ATP Finals de Turín, donde buscará cerrar el año con fuerza ante su público. Por su parte, Carlos Alcaraz, que decidió ausentarse de Shanghái por precaución, también planea regresar en Viena o París, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a las Finales ATP y luego a la Copa Davis con España. Ambos afrontan semanas clave para dosificar cargas y mantener el ritmo competitivo sin arriesgar su estado físico en el cierre del calendario.
Fuente
Antena 2