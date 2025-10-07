Carlos Alcaraz a un paso de cerrar el año como número 1 en el ranking ATP

Sinner abandonó por molestias

Era una oportunidad para el tenista italiano de defender 1000 puntos en Shangái y acercarse a Alcaraz para poner el final de temporada en vilo con quien se llevaría el número uno al terminar el año, pero los problemas físicos no se lo permitieron y tuvo que abandonar en segunda ronda logrando defender únicamente 50 puntos. El italiano que también había ganado el ATP 500 de Pekín en los últimos días, empezaba con una carrera por conseguir prácticamente todo lo que se juega en este final de año.

Sin embargo, el cuerpo dijo no y Sinner tuvo que abandonar el masters 1000 de Shangái por problemas de calambres que no le permitieron terminar el partido, con esto la ausencia de Alcaraz no se hizo notar y el español está cada vez más cerca de terminar el año en el top. Solo tiene que alcanzar la final del París-Bercy y con eso se asegura terminar el año como mejor del mundo y esto solo será necesario si es que Sinner gana los tres trofeos que disputará hasta final de año.