Carlos Alcaraz confirmó lo peor: se pierde el Masters 1000 de Madrid

Carlos Alcaraz no disputará el Masters 1000 de Madrid al no haber mejorado de la lesión en el músculo psoas que sufrió en la final del torneo de Barcelona, que disputó el domingo pasado contra el danés Holger Rune, y, aunque ha puesto de relieve que "es un palo" para él, ha subrayado que en Roland Garros estará "seguro".



El murciano, ganador dos veces en Madrid, ha tomado esta decisión tras haber valorado la dolencia y su evolución con su equipo y no saltará a la pista el sábado, como estaba previsto, para iniciar su participación en el evento.



"Como todos sospechábais por no poder entrenar estos días, en la final de Barcelona se vio que entró el fisio y noté otra cosa en el isquio de la pierna izquierda. Estuve esperando a ver tras las pruebas a ver si podía jugar sin riesgo. He hecho todo lo posible. No mejoró la cosa y hay que escuchar el cuerpo y, aunque Madrid sea un sitio que espero todo el año para jugar, ilusionante, no han salido las cosas como quería y hemos tomado la decisión de no tomar riesgos para el futuro. Si jugaba iba a empeorar seguramente. Ha sido una decisión difícil, pero creo que es la correcta. Intentaré descansar para estar pronto de vuelta", dijo en rueda de prensa.

Le puede interesar: Respira James; la Federación Mexicana de Fútbol tomó decisión con el colombiano



La proximidad de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada y que ganó el pasado año, ha sido uno de los aspectos tenidos en cuenta a la hora de tomar la decisión de renunciar al torneo de la Caja Mágica.



"Me haré pruebas. Creo que para Roland Garros estaré seguro e intentaré estar también en Roma. Ese es el objetivo. Aquí en Madrid había muchas cosas que hacer. Algunos me han hecho mucha ilusión. Días bonitos como el de la presentación de mi documental, aunque igual tanto ajetreo en estos días no han ayudado tanto para la lesión", confió el ganador de cuatro Grand Slam.



Alcaraz llega a Madrid por segundo año con contratiempos físicos. En el 2024, aunque jugó, lo hizo con una dolencia en el antebrazo derecho. Ahora, el psoas y también la pierna izquierda.



"Estoy menos preocupado que el año pasado. El año pasado con el antebrazo tenía muchas dudas y esta lesión es algo que ya he vivido previamente y sé como lidiar con ella. Sé que voy a volver más fuerte y estoy menos preocupado. Pero ojalá se me de como el año pasado. Me voy a recuperar lo antes posible", apuntó.



"Es un palo duro para mi. Lo he aceptado bastante bien. Las cosas pasan por algo. No hay mal que por bien no venga y eso es lo que hay que pensar. Lo siento, pero habrá más veces. No he estado anímicamente mal. Lo he aceptado. He puesto mi energía para recuperar", dijo Alcaraz, que afronta con mejor talante los contratiempos.

Lea también: A Real Madrid no le sale una; dos nuevos lesionados para la final de Copa del Rey



"Voy aprendiendo de situaciones que voy viviendo. Soy una persona positiva. Creo que siempre después de las lesiones vuelvo más fuerte. Y así será. Son tiempos complicados. Hay que avanzar y pensar en lo que viene para el futuro", añadió el tenista murciano, que siempre ha destacado su intención de llegar al nivel del "big Three", pero a "su manera".



"Mi manera es distinta que mucha gente y se ve. Las opiniones distintas que tenemos la gente del equipo, y yo a veces, y quiero hacer las cosas como las siento. El calendario es exigente. Diez partidos en doce días. Pero sigo pensando que puedo conseguirlo a mi manera", insistió.



"Madrid es uno de los torneos más especiales que tengo. Es el que más ganas tengo de jugar, delante de mi gente, de los primeros que vine a ver de pequeño. Verme jugando aquí me da ilusión. Estas decisiones no son fáciles, pero hay que mirar por ti, por la salud y por lo que viene. Y un Grand Slam es un Grand Slam y ver las consecuencias. Ver las consecuencias que puede haber y si puedo estar si fuerzo varios meses... Son cosas que hay que valorar y tomar una decisión aunque duela", dijo Carlos Alcaraz, quien confía en que habrá más ocasiones para jugar en Madrid.



"Este tipo de decisiones no es fácil. No puedo jugar enfrente de mi gente excepto en Barcelona y aquí, y no poder hacerlo es un palo fuerte. Siempre hago lo posible para llegar de la mejor forma y poder disfrutar de su cariño y energía tanto en casa como fuera. Eso lo agradezco. Mis victorias son de ellos, los que animan y me tiran para arriba cuando más lo necesito. Lamento no hacerles disfrutar de mi tenis, pero, si Dios quiere, tendré muchos años para jugar aquí"